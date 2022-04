La finale di Amici di Maria De Filippi si avvicina e la tensione aumenta. Lo si è avvertito anche nella puntata che andrà in onda il prossimo 30 aprile. Le anticipazioni riportano di un'accesa lite tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini per via del ballerino Dario. Sarà Maria De Filippi a riportare la calma, chiedendo alla maestra Celentano di scusarsi con la collega. Al termine della puntata, finiranno al ballottaggio Albe e Nunzio.

Acceso scontro Celentano-Peparini su Dario: spoiler nuovo Serale di Amici

Si sta avvicinando la finale di Amici 2021.

Gli allievi rimasti in gara sono otto e si sfideranno nuovamente nella puntata che andrà in onda sabato 30 aprile in prima serata su Canale 5. Molti i guanti di sfida che in settimana i vari coach hanno lanciato. La prima sfida vedrà la squadra Zerbi-Celentano sfidare i CuccaToda. Saranno i primi a vincere, mandando a rischio eliminazione Nunzio. Poi sarà la volta per Zerbi e Celentano di sfidare la squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Ed ecco arrivare un'accesa discussione tra la maestra Celentano e Veronica Peparini. Era già successo la scorsa settimana ed anche in questa settima puntata la cosa si ripeterà. Ancora una volta, le due si scontreranno a causa della differente visione sul ballerino Dario.

Celentano offende Veronica, poi si scusa su invito di Maria

Non è chiaro cosa abbia detto in particolare la maestra Celentano, ma quasi sicuramente non ci sarà andata leggera su Dario. La scorsa volta lo aveva definito 'spocchioso' e lo aveva criticato pure sul fisico, visto che, a detta sua, non aveva le proporzioni giuste per un ballerino.

Le anticipazioni su quest'ultima registrazione, riferiscono che Alessandra accuserà addirittura la collega Peparini di non capire nulla di danza, visto che continuerà a difendere il ballerino. I toni si faranno sempre più accesi e costringeranno Maria De Filippi ad intervenire. La conduttrice inviterà la maestra Celentano a riflettere sulle parole dette e a scusarsi con Veronica.

Pare che Alessandra accoglierà la richiesta di Maria e chiederà scusa alla collega.

Serale di Amici del 30 aprile: Albe e Nunzio a rischio eliminazione

Pare che le offese non siano finite qui. Dalle anticipazioni diffuse dalla pagina 'Amici news', anche Raimondo Todaro farà un commento sgradevole sul ballerino Michele. Non si sa di preciso cosa abbia detto e pertanto bisognerà attendere la messa in onda del serale di Amici del 30 aprile. Si sa invece che, al termine della serata, finiranno al ballottaggio finale Albe e Nunzio. Come sempre, il verdetto verrà comunicato ai ragazzi in Casetta da Maria De Filippi. Stando ad alcune indiscrezioni che, va detto, vanno prese assolutamente con le pinze, l'eliminato dovrebbe essere Nunzio, il pupillo di Raimondo Todaro.