Che fine ha fatto la dama Elena Scielzo dallo studio di Uomini e donne? È questa la domanda che si pongono i numerosi fan e spettatori della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, dopo aver notato che da un po' di puntate la dama non è presente in studio.

Un'assenza che ha alimentato un bel po' di sospetti e solo adesso la dama ha scelto di fare chiarezza svelando la verità su quello che è successo.

Elena ha puntato il dito contro Biagio e Armando, aggiungendo poi che sarebbe stato tagliato un pezzo della registrazione in cui si assiste al suo addio al programma di Maria De Filippi.

Trono Over, la dama Elena sparisce dallo studio di Uomini e donne e rompe il silenzio

Nel dettaglio, alla luce di questa prolungata assenza dallo studio di Uomini e donne e senza un apparente motivo logico, ecco che la dama del trono over Elena ha scelto di fare chiarezza e di svelare come stanno davvero le cose.

In una recente intervista a MondoTv 24, infatti, ha svelato che sarebbero state tagliate delle scene dall'ultima registrazione alla quale ha preso parte, quella in cui ha scelto di uscire di scena dalla trasmissione.

"È stata tolta all'incirca mezz'ora di registrazione" ha svelato la dama del trono over, aggiungendo che in quegli spezzoni avrebbe puntato il dito contro Biagio.

Il motivo?

Elena avrebbe accusato Biagio di fare e dire sempre le stesse cose, pur di non perdere la sua seduta al centro dello studio.

La verità di Elena su cosa è successo a Uomini e donne: 'Discussione accesa'

Parole che avrebbero mandato in crisi il cavaliere napoletano dato che, come svelato da Elena, sarebbe sorta un'accesissima lite in studio, dai toni molto aspri.

"Da lì inizia una discussione molto accesa, per la quale sono rimasta male" ha confidato la ex dama di Uomini e donne, aggiungendo di essere stata calunniata da Biagio, il quale sosteneva che la Elena avesse già un fidanzato fuori dallo studio della trasmissione di Maria De Filippi.

La dama ha rivelato che le sarebbero state riservate delle parole brutte anche da parte di Armando Incarnato, che si sarebbe schierato con Biagio.

'Sono state dette cose brutte su di me', rivela la dama Elena

"Anche Armando ha detto cose molto brutte su di me, questo mi è dispiaciuto" ha ammesso Elena, accusando sia Armando che Biagio di essere "il gatto e la volpe", al punto da far finta di essere sempre in conflitto l'uno con l'altro.

Dopo gli attacchi di Armando e Biagio, Elena ha svelato di aver visto degli atteggiamenti diversi da parte della redazione del programma di Canale 5.

"Penso che abbiano pensato qualcosa di male su di me" ha ammesso l'ormai ex dama del trono over, la quale però ha ribadito di essere single e di non aver preso in giro nessuno.