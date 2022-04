Gloria Nicoletti non ha preso affatto bene il fatto di essere starà piantata in asso da Riccardo Guarnieri a Uomini e donne. Sul Magazine del programma di Maria De Filippi, la dama romana è tornata a parlare di quanto accaduto in studio e ha sparato a zero sul cavaliere tarantino, accusandolo di non averle neppure preannunciato la sua decisione di chiudere la conoscenza. In sostanza, Riccardo poteva almeno avvisarla con una telefonata.

Uomini e donne: Riccardo gela Gloria e chiude con lei

Riccardo Guarnieri, non appena ha fatto ritorno a Uomini e donne, ha cominciato subito una conoscenza con Gloria Nicoletti, la dama romana che in passato era uscita anche con Armando Incarnato.

Tra Riccardo e Gloria sembrava procedere tutto per il meglio, visto che sin dal loro primo incontro è scattato pure un bacio. Entrambi avevano ammesso che tra loro c'era molta attrazione fisica. Ciò faceva ben sperare per la prosecuzione di questa frequentazione. Gloria in particolare, pareva essere entusiasta, peccato che in una delle ultime puntate andate in onda su Canale 5, Riccardo l'abbia letteralmente gelata troncando la conoscenza. Il cavaliere, ha motivato la sua scelta con il fatto di non aver sentito altro se non appunto l'attrazione fisica.

Gloria tuona contro Riccardo: 'Una telefonata non gli sarebbe costata nulla'

Già in studio, Gloria non ha preso benissimo la decisione di Riccardo, giunta come un fulmine a ciel sereno.

La dama non è riuscita a trattenere le lacrime, proprio per la delusione. E di questo è tornata a parlare sulle pagine di Uomini e donne Magazine. Qui si è sfogata e ha sparato a zero sul cavaliere tarantino: la dama si è detta scioccata per essere stata piantata in asso da Guarnieri in quel modo. Secondo Gloria infatti, il cavaliere non le aveva dato nessun segnale.

"Una telefonata non gli sarebbe costata nulla" ha dichiarato la dama, che voleva evitare di essere colta così di sorpresa proprio in centro studio. Ha poi ribadito ancora una volta il suo forte interesse nei confronti di Riccardo. Peccato che l'ex di Ida abbia preferito chiudere in fretta la loro conoscenza. Gloria però è certa che anche Riccardo sia ancora attratto da lei.

U&D, Gloria rifiuta il numero di Alessandro: 'Mi sembra insicuro'

Da quanto si legge su U&D Magazine, si intuisce tutta la delusione di Gloria per la decisione di Riccardo. La dama però, si dice convinta che l'uomo non sia tornato a Uomini e donne per riconquistare la ex Ida Platano come molti sospettano. Gloria ha inoltre svelato il motivo per cui non ha accettato il numero di Alessandro Vicinanza. Alla dama non sono piaciuti i modi con cui il cavaliere si è rapportato a Ida. "Mi sembra insicuro" ha aggiunto riferendosi ad Alessandro, convinta che l'uomo non sia realmente interessato a lei.