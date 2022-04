Sono passati mesi dall'ultima apparizione di Isabella Ricci negli studi di Uomini & Donne, ma le dichiarazioni che rilascia fanno ancora discutere. Interpellata sul percorso di Gemma Galgani nel programma di Canale 5, l'ex dama non ha potuto far altro che constatare le tante sfortune nelle quali incappa e che secondo lei un po' si cerca. La donna è convinta del fatto che la 72enne abbia un atteggiamento sbagliato con i cavalieri che frequenta: troppo infantile e non consono alla sua età.

Le frecciatine dell'ex volto di U&D Over

Isabella è stata per mesi l'antagonista numero uno di Gemma a U&D: le due dame si sono scontrate per tanto tempo, tant'è che la maggior parte dei telespettatori ha pensato che Galgani potesse perdere lo scettro di "regina" del programma proprio per mano di Ricci.

Quest'ultima, però, ha spiazzato tutti quando lo scorso autunno ha chiesto a Fabio di lasciare insieme lo studio per vivere il loro amore lontano dai riflettori.

Intervistata di recente da Nuovo sulla lunga permanenza della torinese nel cast del dating show al quale anche lei ha partecipato, l'ex volto del Trono Over non è riuscita dal risparmiare alla "rivale" frecciatine velenose e suggerimenti sarcastici su comportamenti da mettere in atto con i cavalieri del parterre.

Antagonismo tra due dame di U&D

Quando le è stato chiesto di commentare il percorso di Gemma a U&D, Isabella ha detto: "Gemma ci deve essere per ricordarti tutto quello che tu non vuoi essere: questo è lo scopo della sua presenza nel programma".

L'ex dama del Trono Over ci è andata giù pesante quando ha espresso un parere sulla partecipazione più che decennale di Galgani al format di Maria De Filippi, tant'è che poco dopo ha aggiunto: "Lei cerca l’amore da anni e sinceramente non saprei che consiglio darle senza essere sgarbata".

Ricci non si è tirata indietro neppure quando le hanno fatto delle domande sul modo col quale l'ex antagonista si approccia ai signori del parterre, infatti ha dichiarato: "Dopo il primo bacio, si costruisce castelli tutti suoi".

"Per me si comporta proprio da bambina visto che il suo cuore parte in quarta dopo un minuto che ha conosciuto un pretendente", ha proseguito Isabella nella sua personale analisi del comportamento di Gemma davanti alle telecamere e in particolare nei rapporti con gli uomini.

Secondo l'ex protagonista del dating-show, la 72enne dovrebbe imparare a gestire meglio le proprie emozioni, contenendo il suo eccessivo entusiasmo, lo stesso che spesso e volentieri spaventa chi ha di fronte.

Novità sentimentali per Gemma a U&D

Le frecciatine che Isabella le ha lanciato, non sono le uniche alle quali Gemma va incontro nell'ultimo periodo.

Si fanno sempre più insistenti, infatti, le voci secondo le quali Galgani potrebbe presto lasciare Uomini e Donne dopo quasi 13 anni vissuti da assoluta protagonista della versione Over. Un rumor sostiene che la redazione e la conduttrice del dating show stiano seriamente pensando all'eventualità di rimpiazzare la 72enne con Ida Platano, nuova "regina" del format soprattutto da quando Riccardo Guarnieri è tornato nel cast.

Le anticipazioni dell'ultima puntata registrata, però, informano fan e curiosi del fatto che Gemma è stata chiamata a centro studio dopo settimane d'assenza: Maria De Filippi ha riportato gli sviluppi che ci sono stati nella vita amorosa della torinese.

Dopo mesi di "singletudine", la dama ha accettato la corte di Giacomo, un nuovo cavaliere del parterre e tra i due sono cominciate le uscite a cena e i contatti telefonici. Nei prossimi giorni, quando ci saranno nuove riprese, si scoprirà come si è evoluta questa frequentazione.