Momenti di tensione nel corso delle nuove puntate di Beautiful in programma negli Usa. Le trame della soap opera rivelano che Bill e Liam Spencer giureranno di trovare il colpevole della sparatoria che ha portato alla morte di Finn e al grave ferimento di Steffy Forrester.

Beautiful: Sheila spara anche a Steffy dopo Finn

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane trasmesse sulla Cbs, raccontano che Bill e Liam uniranno le forze contro un obbiettivo comune.

Tutto accadrà dopo che Steffy avrà un confronto molto pericoloso con Sheila nel vicolo de Il Giardino.

Qui la sorella di Thomas intimerà la suocera di stare lontana dalla sua famiglia. Minacce che non verranno prese bene dalla donna, la quale non riuscirà a trattenere la rabbia e punterà un'arma da fuoco contro Forrester jr. Finn capirà che sta per accadere qualcosa di molto strano, così sopraggiungerà sul luogo dello scontro, dove farà da scudo alla moglie per cercare di salvarla e finirà per prendere un proiettile all'intestino, che si rivelerà mortale.

Sheila, una volta capito di aver sparato al figlio, perderà il lume della ragione, colpendo a sua volta Steffy. I corpi dei due sposini cadranno a terra, dove verranno ritrovati poco dopo da Deacon, che allerterà i soccorsi.

Forrester jr crede di essere ancora sposata con Liam dopo il coma

Nelle puntate Usa di Beautiful, Sheila farà in modo che i soccorritori e le forze dell'ordine credano che Steffy e Finn siano rimasti vittima di una rapina finita male. La coppia verrà portata in ospedale, dove i sanitari non potranno fare altro che constatare il decesso del giovane dottore, mentre Forrester jr sarà in coma.

Bridget, appena tornata a Los Angeles, si prenderà cura della sorella di Thomas che pian piano riaprirà gli occhi, accusando dei terribili vuoti di memoria. La ragazza, infatti, non si ricorderà niente della sparatoria, tanto da credere di essere ancora sposata con Liam. Ovviamente l'amnesia genererà un sacco di problemi tra i protagonisti dello sceneggiato.

Bill e suo figlio uniscono le forze per trovare il colpevole dei tragici fatti

I portali americani annunciano che Hope soffrirà moltissimo per la situazione venutasi a creare. La figlia di Brooke, infatti, farà fatica ad accettare l'avvicinamento tra Liam e Steffy. Il fratello di Wyatt e Bill giureranno di vendicare quello che è successo a Finn e sua moglie. Padre e figlio Spencer, infatti, saranno determinati a farla pagare cara al responsabile dei tragici fatti. Dall'altra parte, Sheila apparirà sempre più spaventata dall'idea di essere smascherata, mentre Liam e Bill uniranno le forze per trovare il colpevole.