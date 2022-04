Oggi, mercoledì 27 aprile, andrà in onda una nuova puntata di U&D. Le anticipazioni che circolano sul web da oltre una settimana, fanno sapere che non si parlerà di Ida e Riccardo perché lei non era presente il giorno della registrazione, così come Mariagrazia, la dama con la quale Guarnieri sta uscendo da un po'. Belle novità per Gemma Galgani, incomprensioni tra Biagio e Catia al primo appuntamento.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D Over

Continua la messa in onda degli appuntamenti di U&D registrati nei giorni scorsi; il 27 aprile, ad esempio, i telespettatori assisteranno alla prima parte di una puntata che Maria De Filippi ha condotto il weekend di Pasqua.

Da più di un settimana, infatti, sul web circolano le anticipazioni dettagliate di quello che è successo in studio quel giorno, a partire dall'insolita assenza nel parterre femminile di Ida Platano.

Anche se ultimamente è la "regina" incontrastata del Trono Over, in questo periodo la parrucchiera prende parte ad una sola delle due registrazioni settimanali del programma, probabilmente per motivi lavorativi.

Visto che la dama bresciana non ci sarà, oggi si parlerà meno anche di Riccardo Guarnieri: il cavaliere aggiornerà i presenti sulla sua frequentazione con Mariagrazia (anche lei assente per ragioni personali) e accetterà di conoscere una donna che ha contattato la redazione appositamente per lui.

Gemma torna al centro dopo un mese da 'comparsa' a U&D

L'anticipazione più interessante che il blogger Lorenzo Pugnaloni ha dato sulla puntata di U&D che sarà trasmessa su Canale 5 mercoledì 27 aprile, è quella riguardante Gemma.

Dopo essere stata all'ombra per oltre un mese, oggi la dama tornerà a centro studio per raccontare gli sviluppi che ha avuto una sua nuova conoscenza in settimana.

Galgani, infatti, si è avvicinata ad una new entry del parterre maschile: il signor Giacomo ha catturato l'attenzione della torinese con dei balli e poi chiedendole di scambiarsi il numero di telefono.

Questa per la 72enne è una bella novità dopo un lungo periodo vissuto da "comparsa" del dating-show, puntate intere in cui non veniva menzionata né dalla conduttrice né da Tina Cipollari, che ormai preferisce litigare con altri personaggi del cast piuttosto che con la sua storica antagonista.

Nuovi amori e vecchie liti a U&D

Tra gli altri protagonisti che saranno tirati in ballo da Maria De Filippi nel corso della puntata di U&D del 27 aprile, c'è anche Biagio.

Il napoletano racconterà la serata poco piacevole che ha trascorso con Catia: la dama si lamenterà del posto dove il cavaliere l'ha portata a cenare, dicendo che avrebbe preferito un sushi alla pizza al taglio che le è stata proposta. La sorella della stilista Elisabetta Franchi finirà al centro delle critiche per l'atteggiamento apparentemente altezzoso che ha avuto con Di Maro al primo appuntamento.

La puntata del dating-show che sarà trasmessa in tv a partire da oggi, aggiornerà il pubblico a casa anche sui percorsi dei tronisti Luca e Veronica.

Salatino, in particolare, è reduce da una "tirata d'orecchie" della conduttrice sul comportamento da vittima che assumerebbe tutte le volte che le sue corteggiatrici protestano per quello che fa in esterna con ognuna di loro.

"Non fare la vittima, anche perché non lo sei", ha tuonato la presentatrice del format Mediaset proprio sul finire del precedente appuntamento (quello che è andato in onda martedì 26 aprile), quello in cui il romano ha commentato i baci che ha dato a Lilli e il dietrofront di Soraia nei suoi confronti dopo mesi di frequentazione davanti alle telecamere.