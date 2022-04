Non è passata neppure una settimana da quando Manuel Bortuzzo ha ufficializzato la fine della storia d'amore con Lulù Selassié: con un comunicato Ansa, il ragazzo ha informato fan e curiosi di aver lasciato la principessina per divergenze caratteriali incolmabili. A distanza di qualche giorno dall'addio definitivo, il nuotatore è tornato attivo sui social network con un gesto che ha fatto storcere il naso ai sostenitori della "coppia": tra le persone che il giovane segue su Instagram, è ricomparsa l'ex fidanzata Federica Pizzi.

Aggiornamenti su Lulù e Manuel dopo l'addio

Sono reazioni decisamente diverse quelle che hanno avuto Manuel e Lulù alla fine della loro relazione: la ragazza ha preferito restare in silenzio e circondarsi di amici e parenti, il nuotatore si è fatto paparazzare in compagnia di un'ex fidanzata e ha ricominciato a seguirla su Instagram.

In queste ore, infatti, sui social network c'è subbuglio per la scelta di Bortuzzo di tornare a tenere d'occhio Federica Pizzi, la giovane con la quale ha fatto coppia fino a poco tempo prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip.

Tra i due c'è sempre stato un bel rapporto anche dopo la rottura, ma terminato il reality-show lui aveva smesso di seguirla sul web probabilmente nel rispetto della nuova compagna, la principessina Selassié.

Quando anche la storia d'amore con la romana è finita, lo sportivo si è sentito libero di riavvicinarsi virtualmente alla persona alla quale non ha mai smesso di volere bene e che ha ripreso a frequentare nell'ultima settimana.

La protesta dei sostenitori di Lulù

Notando il gesto che Manuel ha fatto lo scorso 29 aprile, molti fan di Lulù si sono esposti per criticarlo e per accusarlo di poca sensibilità nei confronti della ragazza che diceva di amare fino a pochi giorni fa.

"Che imbarazzo, con tutta l'attenzione mediatica che ha, fa proprio l'unica cosa che non deve fare", "Questo circo ha superato quello della chimica artistica", questi sono solo alcuni dei commenti che sono stati scritti contro Bortuzzo dopo che ha ripreso a seguire la ex Federica Pizzi su Instagram.

Il nuotatore, in realtà, lo scorso 25 aprile (giorno in cui ha ufficializzato la rottura con la principessina Selassié con un comunicato stampa) è stato paparazzato al mare vicino alla ragazza che oggi è al centro del gossip per uno scambio di "attenzioni social" piuttosto inusuali.

La finalista del GF Vip 6, invece, continua a mettere "mi piace" ai post che i fan realizzano sull'amore che ha vissuto: la romana non nasconde la nostalgia che prova nel rivedere immagini di baci e abbracci che si è scambiata con Manuel fino a pochissimo tempo fa.

Il retroscena su Franco Bortuzzo vs Lulù

Da una settimana non si parla d'altro che di Manuel e Lulù e dei motivi che hanno portato alla loro rottura.

Se la principessina ha incolpato la famiglia Bortuzzo dicendo di non essersi mai sentita accettata soprattutto da papà Franco, alcuni esperti di gossip hanno fornito spiegazioni più profonde a riguardo.

Stando a quello che ha raccontato Alessandro Rosica su Instagram, i parenti del nuotatore non avrebbero mai visto di buon occhio la relazione nata nella casa del Grande Fratello Vip, ma non per ragioni legate esclusivamente al carattere un po' particolare di Selassié.

Il romano, infatti, sostiene che i familiari di Manuel avrebbero sempre considerato Lulù una "minaccia" all'enorme patrimonio del giovane: i due, dunque, si sarebbero lasciati per motivi economici e per il timore che la ragazza potesse mettere mano sulla cifra che lo sportivo avrebbe incassato come risarcimento dell'incidente che l'ha costretto su una sedia a rotelle (si parlerebbe di circa 10 milioni di euro).