La nuova registrazione di Uomini e donne è in programma il 30 aprile e potrebbe essere quella dedicata alla scelta finale di Luca Salatino.

Il tronista romano che ha conquistato il pubblico con la sua veracità e la sua schiettezza, sarebbe pronto a congedarsi dalla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, con la pretendente che ha saputo far breccia nel suo cuore.

E, in vista di questo evento a dir poco speciale, in studio potrebbe ritornare anche l'ormai ex tronista Matteo Ranieri, amico fraterno di Luca.

Registrazione Uomini e donne 30 aprile: ci sarà la scelta finale del tronista Luca Salatino?

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che nel corso della registrazione del 29 aprile non si è parlato dei tronisti.

Luca e Veronica non sono stati presenti in studio e, tenendo conto che questo sabato 30 aprile, ci sarà una nuova registrazione, non si esclude che l'attenzione possa essere incentrata in primis sulle vicende di Luca Salatino.

A differenza di Veronica, infatti, Luca è presente in trasmissione da molto più tempo, motivo per il quale potrebbe essere ormai pronto alla fatidica scelta finale.

Tre le ragazze che sono arrivate al rush finale: Aurora, Lilli e Soraia.

Luca diviso tra Soraia e Lilli per la scelta finale a U&D

Tuttavia, durante le ultime puntate di messa in onda di Uomini e donne, Luca ha cominciato ad avere dei seri dubbi sul conto di Aurora, che ha messo in discussione per i suoi atteggiamenti e i suoi modi di fare, che secondo lui, tenderebbero a sminuire il percorso fatto assieme.

Di conseguenza, per i fan della trasmissione di Maria De Filippi, la scelta finale di Luca Salatino sarebbe concentrata su Lilli e Soraia, le due corteggiatrici presenti fin dal primo giorno in cui è cominciata l'esperienza del tronista a Uomini e donne.

Matteo Ranieri potrebbe essere in studio alla registrazione della scelta di Luca a Uomini e donne

Un ulteriore indizio sul fatto che, in questa registrazione di Uomini e donne del 30 aprile, potrebbe esserci la scelta finale di Luca, arriva dai social di Matteo Ranieri.

L'ex tronista ligure, durante il suo percorso, ha stretto un rapporto di amicizia fraterno con Luca e gli disse che non sarebbe mancato alla puntata della scelta finale, per stare al suo fianco e dargli un supporto.

Proprio questa mattina, Matteo Ranieri ha postato una foto in treno: l'ex tronista, quindi, è in partenza e non si esclude che stia raggiungendo proprio la Capitale, per partecipare alla fatidica registrazione del programma dedicata alla scelta del suo amico e compagno di viaggio, Luca Salatino.