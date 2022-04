La registrazione di Uomini e Donne di sabato 30 aprile è stata ricca di novità e colpi di scena. A tal proposito, le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che, nelle ultime riprese, Luca Salatino non è arrivato ancora a decidere chi possa essere la donna della sua vita. Il tronista, infatti, non ha scelto ed è ancora incerto fra le sue corteggiatrici. Nel frattempo, Luca è andato in esterna con Soraia. Aurora, invece, non era presente in studio.

Uomini e Donne, registrazione 30 aprile: Luca esce con Soraia

Le anticipazioni della registrazione delle nuove puntate della trasmissione di Maria De Filippi rivelano che Luca non è riuscito ancora a fare chiarezza nei suoi sentimenti.

A tal proposito, le indiscrezioni trapelate in rete attraverso l'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni indicano che Salatino ha portato in esterna Soraia. La corteggiatrice lombarda è uscita ancora una volta con il cuoco romano e ad avere la meglio sulle altre pretendenti. A tal proposito, infatti, in base agli spoiler delle riprese di Uomini e donne di sabato 30 aprile, sembrerebbe che il tronista sia andato in esterna soltanto con Soraia. Al momento, infatti, non è trapelata nessuna informazione su Lilli.

Uomini e Donne, riprese 30 aprile: Aurora è assente, Luca non ha scelto

L'unica cosa certa, attualmente, è che Luca non ha ancora scelto nessuna delle sue tre corteggiatrici. Inoltre, durante la registrazione del dating show del 30 aprile, è emerso un ulteriore dettaglio su Aurora.

In base alle indiscrezioni diffuse in rete, infatti, Aurora non era presente nelle riprese di Uomini e Donne. Al momento, però, non è chiaro come mai la corteggiatrice non si sia recata nello studio della trasmissione di Maria De Filippi e se abbia deciso di lasciare il programma o se abbia avuto solo qualche contrattempo.

Uomini e Donne, anticipazioni maggio: Luca vicino alla scelta

Nel mese di maggio, Luca sceglierà chi sarà la donna della sua vita. Il percorso del tronista romano è arrivato quasi al termine e, nelle prossime registrazioni del dating show, Salatino dovrà decidere chi diventerà la sua fidanzata. Al momento, il cuoco sta conoscendo tre corteggiatrici, molto diverse fra loro.

Se da un lato Aurora ha conquistato in breve tempo il tronista, dall'altro lato, Luca ha avviato una conoscenza più lunga con Lilli e Soraia. In base a quanto andato in onda su Canale 5, il tronista ha legato con tutte e tre le sue corteggiatrici e ha dimostrato di tenere ad ognuna delle ragazze arrivate in studio per conquistarlo. Veronica, invece, è andata in esterna con Matteo e con Andrea. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire chi sarà la scelta di Luca.