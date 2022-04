Sono ricominciate le registrazioni di U&D: venerdì 22 aprile Maria De Filippi ha condotto una nuova puntata e sul web sono già disponibili le anticipazioni dettagliate di quello che è successo in studio. Gemma continua la conoscenza con Giacomo, mentre Ida e Riccardo stanno frequentando volti nuovi del parterre. Tra Biagio e Catia ci sono state delle incomprensioni a cena, e anche tra Luca e le sue corteggiatrici le cose non vanno bene.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

La prima delle due registrazioni settimanali di U&D, è avvenuta il 22 aprile: il cast si è ritrovato per aggiornare fan e curiosi sugli sviluppi che ci sono stati nelle loro vite in questi giorni di lontananza dalle telecamere.

Le anticipazioni che il blogger Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato su Instagram subito dopo la fine delle riprese di venerdì, fanno sapere che ancora una volta si è parlato tanto di Ida e delle sue vicende amorose.

Accantonato Ilie, la dama si è ritrovata di fronte due nuovi aspiranti corteggiatori e, dopo averli sentiti parlare, ha deciso di approfondire la conoscenza con Matteo.

Tina non ha perso l'occasione di attaccare Platano sostenendo che secondo lei è ancora innamorata di Riccardo, e che tutti gli altri cavalieri con i quali esce sono solo un diversivo. Pressata dalle continue critiche dell'opinionista (che la spingeva ad ammettere che prova ancora qualcosa per l'ex Guarnieri), la bresciana è scoppiata a piangere davanti a tutti.

Tensione tra dame e cavalieri di U&D

Tra gli spoiler della registrazione di U&D del 22 aprile, spiccano anche quelli riguardanti Riccardo. Il pugliese sta conoscendo una dama del parterre, ma Tina l'ha messo in guardia sull'ex fidanzata.

Dopo aver visto piangere Ida, l'opinionista ha consigliato a Guarnieri di non lasciarsi intenerire e di andare avanti nelle sue frequentazioni tenendo Platano lontana: secondo Cipollari, infatti, la parrucchiera non sarebbe sincera e il cavaliere dovrebbe anche smettere di invitarla a ballare per non darle false illusioni.

Ieri si è parlato anche di Gemma e della sua piacevole conoscenza con Giacomo: i due sono usciti a cena e si sono trovati molto bene, tanto da confermare alla conduttrice la loro intenzione di continuare a vedersi anche lontano dalle telecamere.

Biagio è stato al centro di un lungo dibattito: Catia Franchi (sorella della famosa stilista Elisabetta) si sarebbe lamentata del fatto che il napoletano l'ha portata a cena in pizzeria e non al sushi come promesso.

Da questo è nato un botta e risposta che ha coinvolto anche le esigenze della dama di trovare una persona benestante con la quale condividere le giornate.

News sul Trono Classico di U&D

Le anticipazioni della puntata di U&D registrata venerdì 22 aprile, riguardano anche uno dei tronisti del cast.

Luca è uscito in esterna con Aurora e, dopo un chiarimento, la ragazza ha cercato un bacio che poi si è rifiutata di dare. La provocazione della corteggiatrice ha fatto rimanere male il romano, che in studio è apparso arrabbiato e nervoso con tutte le sue spasimanti.

In seguito agli attacchi soprattutto di Gianni Sperti, Aurora ha raggiunto il backstage e Salatino non l'ha seguita.

Soraia è intervenuta per criticare il giovane e le eccessive attenzioni che dà alle altre, mentre Lilli non si è intromessa in nessuna discussione.

Nessun aggiornamento, invece, sulle conoscenze di Veronica Rimondi: Maria De Filippi non ha parlato della tronista e delle sue uscite con Matteo, Federico e Andrea, ma molto probabilmente lo farà nel corso delle riprese previste nel pomeriggio di oggi, sabato 23 aprile.