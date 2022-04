L'appuntamento con Uomini e donne prosegue con successo su Canale 5 e le anticipazioni della nuova registrazione del 30 aprile, rivelano che non sono mancati i colpi di scena e le sorprese.

I riflettori saranno puntati in primis sulle nuove vicende della dama torinese Gemma Galgani che, questa settimana, ha dovuto fare i conti con l'ennesima delusione dal punto di vista sentimentale.

Spazio anche alle novità legate al percorso del tronista Luca Salatino che, contrariamente alle aspettative dei fan, non ha ancora fatto la scelta finale in studio.

Gemma Galgani è stata lasciata: anticipazioni U&D registrazione 30 aprile

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni che arrivano dalla registrazione di Uomini e donne di questo sabato 30 aprile 2022, rivelano che per Gemma Galgani è arrivato il momento della resa dei conti con il cavaliere Giacomo.

I due, dopo essersi conosciuti all'interno dello studio della trasmissione di Maria De Filippi, avevano scelto di proseguire la frequentazione e questa conoscenza anche fuori dal programma.

In queste settimane, infatti, ci sono state diverse esterne tra di loro e Giacomo non ha nascosto di essere particolarmente attratto dalla dama torinese. Tutto sembrava procedere per il verso giusto, dato che anche Gemma ricambiava questo interesse nei confronti di Giacomo, ma qualcosa si è spezzato nel corso della registrazione di questa settimana.

Le anticipazioni su Uomini e donne, infatti, rivelano che Giacomo ha scelto di chiudere definitivamente con Gemma.

Silenzio a U&D su Ida e Riccardo

E' stato il cavaliere, quindi, a mettere la parola fine a questa conoscenza con la dama torinese, che si è ritrovata a fare i conti con l'ennesima delusione dal punto di vista sentimentale, dopo quelle già subite nel corso dell'ultimo periodo.

A differenza delle altre registrazioni, invece, questa volta non c'è stato spazio per le novità legate al percorso di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo che la dama, durante le riprese di ieri aveva ammesso di non riuscire a guardare Riccardo come un semplice amico, non si è parlato di questo argomento.

Luca non ha fatto la scelta finale: anticipazioni Uomini e donne registrazione 30 aprile

Su Ida e Riccardo, quindi, questa volta è calato il silenzio ma non si esclude che se ne torni a parlare nelle registrazioni della prossima settimana.

Spazio poi alle novità del percorso di Luca Salatino. In tanti si aspettavano di vedere la fatidica scelta finale del tronista romano durante la registrazione di questo sabato 30 aprile, ma così non è stato. A quanto pare Luca non ha ancora le idee chiare sul da farsi e, durante le riprese di questa settimana, Aurora non si è presentata in trasmissione.