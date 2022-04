Non è sfuggito ai numerosi follower di Giorgio Manetti il cambiamento fisico dell'ex cavaliere del trono over di Uomini e donne che è comparso sui social in una forma smagliante. A 66 anni, il fiorentino appare con un aspetto sano e quasi ringiovanito, ma i ritocchini estetici non c'entrano. Smentendo categoricamente Gemma Galgani che in una recente intervista al magazine ufficiale del dating show aveva affermato che il suo ex aveva fatto ricorso alla chirurgia estetica secondo lei, Giorgio ha raccontato a Nuovo Tv che il segreto del suo aspetto è la nuova dieta che sta seguendo.

Lo stile di vita sano dell'ex cavaliere di Uomini e Donne

'Ho cambiato la dieta', ha confessato Giorgio a Nuovo Tv spiegando che è vero che il suo aspetto è effettivamente migliorato ma che è tutto merito di come si nutre e del suo stile di vita. In passato, il 'gabbiano' della televisione italiana aveva criticato l'eccessivo ricorso alla chirurgia a Gemma e per questo probabilmente ci ha tenuto a precisare che non è questo il suo caso. A 66 anni, Giorgio ha eliminato grassi e carboidrati dai suoi pasti e preferisce mangiare tanta verdura e soprattutto tanta frutta fin dalla colazione.

Inoltre, una camminata di un'ora e mezza eseguita ogni giorno completa il suo modo di affrontare la quotidianità e a giudicare dalle foto che pubblica sui social, quello di Giorgio è un approccio vincente.

Ma l'ex cavaliere ci tiene a precisare che probabilmente è il DNA ad aiutarlo. La madre, 89 primavere, ha la pelle liscia e 'meno rughe di tante sessantenni', ha detto Manetti. Si tratta di una frecciatina alla dama di Torino?

Nessun ricorso alla chirurgia estetica per Giorgio

Certo, Giorgio spesso nelle sue interviste critica il modo di fare di Gemma che a suo vedere si sta comportando in modo quasi penoso.

Addirittura, il fiorentino ha voluto aggiungere che non usa neanche dopobarba o creme idratanti. Insomma, Manetti ha voluto ribadire in ogni modo di essere naturale al 100%. Manetti è molto apprezzato sui social e in molti sperano di poterlo vedere, prima o poi, scendere di nuovo le scale di Uomini e Donne per tornare a far parte del parterre maschile.

Qualche tempo fa, lui stesso aveva detto di avere dei progetti riguardanti il mondo della tv in cantiere ma finora ancora nulla è stato svelato.

Adesso, dopo una lunga relazione con Caterina, Giorgio è di nuovo single per cui il ritorno al dating show non appare impossibile, ma chissà se l'ex cavaliere ha la volontà di mettersi di nuovo in gioco. Il pubblico approverebbe e anche le dame di certo apprezzerebbero visto anche il suo nuovo aspetto, frutto di uno stile di vita sano e non del bisturi.