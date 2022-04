Dopo un percorso non sempre facile alla fine Matteo Ranieri è giunto alla sua scelta: nella puntata di Uomini e donne, che è andata in onda giovedì 31 marzo, il pubblico ha potuto vedere la fine del percorso del ragazzo che con la sua dolcezza e genuinità ha conquistato tutti. Valeria Cardone ha conquistato il cuore di Matteo, avendo la meglio su Federica. Una volta lontani dalle telecamere, i due giovani hanno potuto finalmente passare del tempo insieme consolidando la loro conoscenza e a giudicare dai messaggi che i due si sono dedicati sui social pare evidente che la scintilla dell'amore sia decisamente scoccata.

Le romantiche parole di Matteo

"Colpa dei tuoi occhi", ha scritto Matteo sul suo profilo Instagram a corredo di uno scatto che lo vede protagonista con la bellissima Valeria. Le poche parole scelte dall'ormai ex tronista sono perfettamente in linea con l'animo gentile e romantico che lui non ha mai nascosto. Ranieri è rimasto sempre fedele a se stesso, a costo di essere criticato per la suoi attimi di indecisione e commozione, sia durante il percorso da corteggiatore sia successivamente quando si è trovato ad occupare il trono più famoso della tv italiana.

Valeria è per Matteo una sorta di seconda possibilità dopo la fine della sua relazione con Sophie Codegoni. Con la giovane ex gieffina, oggi felice al fianco di Alessandro Basciano, le cose non sono andate per nulla bene e la loro relazione è terminata molto velocemente, sarà per questo che Maria De Filippi lo ha fortemente voluto sul trono di Uomini e Donne nonostante le sue titubanze.

Matteo, però, alla fine ha dimostrato di essere certo di volere al suo fianco Cardone. Valeria, dal canto suo, pare altrettanto presa e se al post del fidanzato ha replicato con dei cuoricini rossi è stata più eloquente sul suo profilo Instagram.

L'ex corteggiatrice sui social: 'Inaspettato'

Valeria, infatti, ha scritto un lungo messaggio riferendosi a Matteo postando proprio la foto della scelta, in particolare del lungo bacio che i due giovani si sono scambiati sotto la cascata di petali rossi.

"Inaspettato come due occhi che si incrociano per la prima volta e non hanno più voglia di staccarsi. Inaspettato, come due mani che si toccano e vanno ad incastro. Inaspettato come le farfalle nello stomaco in cui non credevi più dopo quel primo bacio" , ha scritto la dolce ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

"Inaspettato, rendersi conto di quante emozioni si possono provare con un animo affine al nostro, indipendentemente da quanto tempo ci si conosce", ha concluso Valeria aggiungendo un cuore rosso alla didascalia e un romantico 'io e te'.

Matteo non ha perso l'occasione per ribadire con un suo commento che la ragazza è tutto ciò che ha sempre aspettato, scrivendo che alla fine è arrivata la persona giusta. Insomma, la storia pare partita col piede giusto ora tocca ai due ragazzi farla decollare.