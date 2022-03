Valeria Cardone la 25enne napoletana giunta da poco più di un mese a Uomini e donne, ha fatto innamorare in men che non si dica il tronista Matteo Ranieri che l'ha scelta nella registrazioni avvenuta lo scorso 26 marzo. Puntata che andrà in onda il 31 marzo nel pomeriggio di Canale 5. Ma cosa si sa della neo fidanzata di Matteo? Laureata in economia, lavora in un istituto di recupero crediti.

Uomini e donne, Matteo Ranieri sceglie Valeria

Come annunciato dalle pagine social ufficiali di Uomini e donne, nella puntata in onda nel pomeriggio del 31 marzo, verrà trasmessa la scelta del tronista Matteo Ranieri.

Puntata già registrata lo scorso fine settimana e le cui anticipazioni rivelano che la scelta ricadrà su Valeria Cardone. La giovane, giunta solo un mezzo e mezzo fa a Uomini e donne, sarà riuscita in breve tempo a conquistare il cuore di Matteo. In attesa di vederli ballare sotto la classica cascata di petali rossi, si sa che che il tronista, in puntata, confesserà di aver capito che lei fosse la ragazza giusta per lui, già dal loro primo bacio. Insomma, pare esserci stato un vero e proprio colpo di fulmine.

Chi è Valeria Cardone, la 25 enne di Napoli che ha rapito il cuore di Matteo

Dunque, nulla da fare per l'altra corteggiatrice Federica Aversano che se ne andrà con la coda tra le gambe. Ma cosa si sa della neo fidanzata di Matteo Ranieri?

Valeria è originaria di Napoli, ha 25 anni ed è laureata in Economia. Lavora presso un istituto di recupero crediti. Ragazza molto determinata, in una recente intervista rilasciata a U&D Magazine, aveva dichiarato di essere certa di essere la ragazza giusta per Matteo. La corteggiatrice ci ha visto lungo, visto che il tronista ha scelto proprio lei.

U&D, Matteo Ranieri rapito da Valeria: la scelta in onda il 31 marzo 2022

Occhi verdi magnetici, capelli neri, Valeria Cardone ha fatto anche da modella per alcuni abiti da sposa di un atelier di Afragola. Ama la musica e tra i suoi artisti preferiti c'è Ultimo. Su Instagram è seguita da 17 mila follower, numero destinato ad aumentare dopo la messa in onda della puntata della scelta.

Non condivide in realtà molte foto e sbirciando nel suo profilo, si possono vedere diverse immagini del giorno della sua laurea. Si presume che dopo la messa in onda della puntata della scelta, Valeria posa cominciare a condividere scatti con il neo fidanzato Matteo Ranieri. Bisognerà solo pazientare un pochino. Sempre in riferimento alla puntata di Uomini e donne in onda il 31 marzo, si sa che la non scelta Federica accuserà Matteo di averla illusa. Non mancherà pure un battibecco tra lei e Tina Cipollari. Detto questo, non resta che assistere al momento della scelta e vedere la felicità negli occhi di Matteo e Valeria.