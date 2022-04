Tante situazioni movimenteranno le nuove puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 2 al 6 maggio su Rai 3. Al centro dell'attenzione ci saranno Rossella, Michele, Alberto Palladini, Raffaele e Chiara. Quest'ultima si ritroverà ad affrontare le conseguenze delle sue confessioni alla polizia, che finiranno per sollevare un polverone di reazioni. Raffaele, annoiato per la distanza dalla moglie, si avvicinerà a Elvira, maturando alcune importanti convinzioni interiori. A proposito di riflessioni interiori, Michele incomincerà ad avere dei dubbi su Riccardo.

Per quanto riguarda Rossella, la ragazza cercherà di ricucire le distanze con Riccardo, ma tra quest'ultimo e Virginia ci sarà una sorprendente svolta. Alberto, organizzerà una sorpresa per Clara, lasciando la donna perplessa.

Anticipazioni Un posto al sole, Raffaele patirà la solitudine

Aria di agitazione per la giovane Chiara, che dopo aver confessato alla polizia tutta la verità riguardo l'incidente del padre Giancarlo, dovrà fare i conti con la ferocia dei giornalisti. La pressione e i continui tormenti dei media finiranno per opprimere la ragazza. Lara questa volta cercherà di avvicinarsi a Fabrizio, al fine di farsi un nuovo alleato per portare avanti la sua intenzione di tenere Marina e Roberto lontani.

Intanto a Palazzo Palladini Raffaele inizierà a soffrire la solitudine a causa della distanza con la moglie Ornella. Sarà così che il portiere cercherà di colmare questa mancanza con un'inattesa compagnia.

Spoiler Un posto al sole, Lara vorrà allearsi con Fabrizio

Mentre Lara porterà avanti il suo piano di allearsi con Fabrizio Rosato, Chiara dovrà pagare le conseguenze delle sue dichiarazioni, che avranno ripercussioni anche sul rapporto con Marina, Roberto e Filippo.

Alla fine quest'ultimo e Marina non mancheranno di supportare la giovane Petrone e faranno una serie di velenose critiche a Ferri per via del suo riprovevole comportamento nei confronti della ragazza. Ritrovandosi in un punto critico, Roberto prenderà un'inaspettata decisione: di cosa si tratterà?

Raffaele si renderà conto di essere intrigato da Elvira, perciò smetterà di rinnegare i sentimenti che prova per lei.

Una volta arrivato a questa consapevolezza, l'uomo si ritroverà a dover prendere una decisione sul da farsi: stare con Elvira oppure mettere a repentaglio il suo matrimonio con Ornella.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Roberto si dimetterà

A quanto pare Roberto deciderà di dimettersi e questa sua presa di posizione, del tutto inaspettata, finirà per destare una marea di reazioni positive agli occhi di molte persone, oltre a ridefinire i rapporti dell'uomo con Marina e Lara. Spazio anche ad Alberto Palladini, che lascerà Clara senza parole per una sorpresa che le organizzerà. Sarti e un infermiere di bell'aspetto avranno un incontro decisamente confidenziale e Guido assisterà alla scena con i suoi stessi occhi.

Dopo quanto successo tra Rossella, Virginia e il dottor Crovi, ci saranno degli sviluppi nella trama di Un posto al sole. Ebbene, la giovane Graziani cercherà di colmare le distanze con Riccardo, ma tra quest'ultimo e la sua ex moglie ci sarà una sorprendente svolta. Tutto ciò accadrà mentre Michele inizierà a maturare grossi dubbi su Crovi. Marina, invece, opporrà resistenza ai sentimenti provati per Roberto, ma quanto a lungo riuscirà a resistere?