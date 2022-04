Il serale di Amici 21 continua a essere al centro delle polemiche. E, questa volta, a puntare il dito contro il cast dello show di Maria De Filippi, ci ha pensato l'ex prof di canto, Luca Jurman.

A distanza di un po' di anni dalla sua uscita di scena dal cast del talent show Mediaset, ecco che Jurman ha criticato pesantemente le due attuali prof di canto: Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Duro attacco al cast di Amici 21: parla l'ex prof Jurman

Nel dettaglio, l'ex prof di Amici, Luca Jurman, dopo essere stato per anni uno dei protagonisti indiscussi dello show, scoprendo diversi "talenti" (come nel caso di Marco Carta) è tornato a parlare delle "condizioni" in cui riversa attualmente lo show di Maria De Filippi.

Le dichiarazioni di Jurman non sono state per niente tenere nei confronti di due insegnanti di canto che stanno tenendo banco in questa ventunesima stagione.

Trattasi di Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, che da quest'anno si sono ritrovate a essere colleghe, dopo che la prima è passata dal settore danza a quello del canto.

'Cuccarini e Pettinelli incompetenti', sbotta l'ex prof Jurman

"Cuccarini e Pettinelli: che incompetenti!", sono queste le dichiarazioni al vetriolo rilasciate dall'ex prof Jurman in una intervista concessa al settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

Critiche al vetriolo quelle nei confronti delle due prof di Amici 21 che, stando alle parole di Jurman, non sarebbero all'altezza della situazione.

In attesa di scoprire se le prof Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini decideranno di replicare alle accuse mosse dall'ex prof Jurman o se sarà Maria De Filippi a assumere le difese delle due insegnanti di canto, prosegue con successo la messa in onda del serale di questa ventunesima edizione.

Il serale di Amici 21 si avvia verso il gran finale di stagione

Le anticipazioni su Amici 2022 rivelano che, quella di sabato 30 aprile sarà la settima delle nove puntate previste di questa edizione.

Le sfide per i concorrenti che sono riusciti ad approdare a questa fase della gara diventerà sempre più complicata, dato che dovranno dare il meglio di loro stessi per riuscire a conquistare l'accesso alla semifinale di questa ventunesima stagione, in programma sabato 7 maggio su Canale 5.

Chi rischia l'eliminazione dal cast di Amici 21 a poche settimane dalla finalissima? Tra gli allievi che risultano essere in pericolo spicca il nome del ballerino Nunzio che, dopo essersi salvato ad un bel po' di ballottaggi, potrebbe dire addio per sempre al cast della trasmissione di Maria De Filippi.

Stessa sorte anche per il cantante Albe che, in questo momento, risulta essere uno dei candidati in pole position tra quelli a rischio eliminazione da questa settima puntata del serale.