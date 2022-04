Cosa succede nella puntata di Un Posto al sole in onda domani, mercoledì 27 aprile 2022 su Rai 3 alle 20:45 e su RaiPlay anche in replica? Fari puntati su Chiara che, stanca delle continue pressioni di Lara e Roberto, maturerà una difficile ma inevitabile decisione. Se la giovane Petrone seguirà il suo istinto, potrebbe saltare il piano di Ferri e della sua complice, che non avrebbero più modo di ricattarla. Nel frattempo, Rossella è sempre più in crisi per quanto scoperto e certa che tra Riccardo e Virginia non sia davvero finita. A dare forza ai suoi sospetti, dei pettegolezzi che sentirà nei corridoi dell'ospedale e che le spezzeranno il cuore.

Un Posto al sole puntata 5933 mercoledì 27 aprile 2022

Marina è decisa più che mai a non consentire a Lara e Roberto di rovinare Chiara, specie in questo momento di grande difficoltà. Si è messa contro di loro e sta facendo di tutto per raggiungere il suo obiettivo, partendo dal mettere Lara in cattiva luce davanti ai soci e agli investitori dei Cantieri. Ma di certo non si fermerà qui.

Nonostante la sua determinazione, Marina non riesce a essere indifferente a Roberto e lo stesso vale per Ferri, che prova nostalgia per l'unica donna che ama. Come finirà tra i due ora che Fabrizio sembra essere definitivamente fuori dai giochi?

Rossella sente dei pettegolezzi

Nella puntata di Un posto al sole di domani, mercoledì 27 aprile, Rossella sarà turbata per quanto saputo sul passato di Riccardo.

Il suo stato d'ansia peggiorerà dopo aver ascoltato dei pettegolezzi sul rapporto 'particolare' tra Crovi e Virginia che girano tra i corridoi dell'ospedale.

Attenzione ai prossimi episodi di Upas perché. quando questi pettegolezzi diventeranno più insistenti, anche Michele inizierà a sospettare del rapporto tra Virginia e Riccardo, deciso a proteggere Rossella.

Chiara si consegna alla polizia? Spoiler Upas

Nella puntata di Un Posto al sole di domani, Chiara sarà pronta a costituirsi, stanca di sentirsi in colpa per la morte di suo padre. Nel frattempo, Lara e Roberto festeggiano per la riuscita del loro piano, ignari di ciò che sta meditando la giovane Petrone. Nunzio starà vicino alla fidanzata, donandole come sempre tutto il suo supporto incondizionato.

La situazione evolverà in maniera inaspettata nelle nuove puntate, con una scelta molto pericolosa di Lara. Intanto, proseguirà la crisi matrimoniale tra Ornella e Raffaele, che non sembrano trovare un punto di incontro, mentre Espedito arriverà con i suoi fratelli per mettere i bastoni tra le ruote alla figlia Speranza, che pare non riesca proprio a vivere la sua prima notte d'amore con Samuel in santa pace.