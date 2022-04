Chi credeva che la crisi tra Raffaele e Ornella fosse solo passeggera dovrà presto ricredersi. Le anticipazioni di Un posto al sole, delle puntate in onda dal 18 al 22 aprile, rivelano infatti che ci saranno dei risvolti imprevisti, grazie al ritorno di Elvira nella vita del portiere di Palazzo Palladini.

Nel frattempo, Roberto Ferri e Lara Martinelli sembreranno aver ormai soggiogato totalmente la povera Chiara Petrone. La ragazza stavolta però potrà contare sull'aiuto provvidenziale di Marina Giordano.

Un posto al sole, trame aprile: problemi in arrivo per Raf e Ornella

Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) stanno vivendo un momento molto difficile per la loro relazione. La recente partenza per la Spagna di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e il nuovo incarico di primario accettato dalla dottoressa Bruni hanno acutizzato la loro crisi, portandoli più volte allo scontro verbale. Nei prossimi episodi, che precedono la Pasqua, tutto sembrerà procedere per il meglio. Raf infatti si dedicherà alla preparazione delle pastiere e la situazione sembrerà tornata alla normalità. Purtroppo, però, questo momento di pace sarà destinato a non durare a lungo, a causa del ritorno di Elvira nella vita dell'uomo.

Un posto al sole, episodi dal 18 al 22 aprile: il ritorno di Elvira

Nei prossimi episodi di Upas, Ornella proverà a riavvicinarsi a suo marito ma con scarsi risultati. Le anticipazioni confermano infatti che l'uomo si mostrerà sempre più distante dalla moglie, ma non è tutto. Presto infatti Raffaele mostrerà un rinnovato interesse per Elvira (Giusi Cataldo).

I due erano arrivati vicinissimi al bacio, ma in quell'occasione non successe nulla. Ebbene pare proprio che ci sarà un seguito per questa vicenda. Per adesso le trame parlano solo di un'amicizia, ma la sensazione è che tra i due possa accadere qualcosa. Dopo Michele e Silvia, un'altra storica coppia potrebbe essere a rischio?

Nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente di più.

Un posto al sole, spoiler dal 18 al 22 aprire: Marina sfida Roberto e Lara

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, si avvicinerà l'atto finale dello scontro che vede Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Lara (Chiara Conti) impegnati nella loro battaglia contro Chiara (Alessandra Masi). La ragazza, ormai allo stremo delle forze, sarà a un passo dal cedere ma stavolta potrà contare su un aiuto del tutto inaspettato. Le anticipazioni rivelano infatti che scenderà in campo, al suo fianco, Marina Giordano (Nina Soldano). La donna, stavolta, sembrerà determinata a non farla passare liscia ai due complici e deciderà di combattere in prima linea per difendere la giovane manager dai loro attacchi.