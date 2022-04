Continuano ad appassionare il pubblico le vicende di Un posto al sole: le anticipazioni della nuova puntata di giovedì 7 aprile 2022 non mancheranno di riservare colpi di scena. Come di consueto, l'episodio va in onda su Rai 3 alle 20:45 circa e può essere rivisto in replica su RaiPlay. C'è tanta tensione tra Angela e Franco che, nonostante si siano ritrovati dopo lunghe settimane di assenza, non riescono a trovare un punto d'incontro. Bianca risente di questi malumori, che si vanno ad aggiungere alla tensione per le continue e assillanti richieste della web challenge nella quale è finita.

Nel frattempo, Nunzio sembra pronto ad accettare la proposta di Chiara e medita di lasciare la Terrazza, ma qualcuno a lui molto vicino proverà a fargli cambiare idea. Attenzione anche a Clara che, per colpa del suo orgoglio, finirà con il far infuriare Alberto.

Un Posto al sole puntata 5919 giovedì 7 aprile 2022

Chiara è ormai nelle mani di Lara, che sta registrando le loro conversazioni spingendola a confessare ciò che brama. Nelle prossime puntate di Un Posto al sole, Roberto e Lara la ricatteranno apertamente, spingendola a dire la verità sull'incidente che ha causato la morte di suo padre. Una mossa vile che avrà inaspettate conseguenze.

Nunzio cerca di stare vicino a Chiara e, pur di farla felice, accetta la sua proposta di seguirla.

Medita così di lasciare la Terrazza, con la sua proverbiale impulsività. Sarà Giulia a provare a farlo ragionare, preoccupata per lo stato d'animo del ragazzo.

Bianca ha un'altra delusione

Per la gioia dei fan, nella sigla di Un Posto al sole è rientrata Viola, che sarà la maestra di Bianca. La notizia la rasserena molto, in un periodo così difficile della sua vita.

Sarà però solo una breve parentesi di calma, visto che nei nuovi episodi Bianca dovrà accanirsi proprio contro Viola per ordine della web challenge. Ma non solo: la bimba sarà molto delusa dalla nuova e inaspettata partenza di Angela.

La bugia di Clara, spoiler Upas

Alberto dovrà prepararsi a una mattinata alquanto strana in compagnia della travolgente Marika, una delle migliori amiche di Clara.

Già, perché Marika verrà contattata da Clara, che la pregherà di tenere occupato Alberto in quanto deve assentarsi per una questione urgente e che deve rimanere segreta, almeno per ora. Con loro ci sarà anche Federico. Inutile dire che Palladini farà fatica a reggere la travolgente ragazza.

Ci si chiede come reagirà Alberto quando verrà a sapere la bugia di Clara, visto che non sopporta di essere preso in giro. Questo, però, lo vedremo nelle puntate di Un Posto al sole dei prossimi giorni, come sempre in onda su Rai 3 e in streaming o in replica su RaiPlay.