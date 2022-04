Riccardo Guarnieri è tornato ufficialmente a Uomini e donne. Nel corso della puntata trasmessa questo mercoledì 6 aprile, l'ex fidanzato di Ida Platano, ha rimesso piede all'interno dello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

A distanza di un anno dalla sua uscita di scena, dopo la fine della relazione con Roberta, ecco che Riccardo ha scelto di rimettersi di nuovo in gioco e di provare così a trovare nuovamente la sua anima gemella.

Subito dopo il suo arrivo, però, Riccardo non ha risparmiato delle frecciatine al vetriolo nei confronti di Ida Platano, ammettendo di non aver gradito alcune sue dichiarazioni.

Riccardo Guarnieri torna in studio a Uomini e donne

Nel dettaglio, il ritorno in studio di Riccardo Guarnieri è stato accolto nel migliore dei modi da Tina Cipollari, che ha ammesso di essere felice di rivederlo in studio.

Il cavaliere ha ammesso che, in questo anno di assenza, non sono cambiate tante cose nella sua vita. Ad oggi continua ad essere in cassa integrazione ed ha ammesso di non aver avuto altre fidanzate, sottolineando di essere sfortunato in amore.

In studio, ovviamente, Riccardo ha avuto modo di rivedere la sua ex fidanzata storica, Ida Platano, con la quale ha vissuto una tormentata storia d'amore che, per un certo periodo di tempo è andata avanti anche fuori dallo studio di Uomini e donne.

Dopo il suo ritorno, Riccardo sbotta subito con l'ex Ida Platano

Ebbene, Riccardo ha subito colto la palla al balzo per puntare il dito contro Ida, ammettendo di non aver gradito alcune affermazioni che ha fatto nel corso di questo ultimo periodo, dove è tornata a nominarlo spesso.

"Quando ho saputo che tornavi mi sono un po' agitata", ha ammesso subito Ida nel momento in cui è stata interpellata in studio.

"Lei raccontava di un grande amore, poi subito dopo diceva: tappetino, zerbino. E credo che vada un po' in contrasto dire che poi sei stata tappetino", ha sbottato Riccardo confermando di non aver gradito alcune affermazioni della sua ex.

Ida perde le staffe con Riccardo: 'Hai ancora rancore'

"Io ho capito che si riferiva al dopo, che non riusciva a riprendersi", ha ammesso Maria De Filippi che è intervenuta in studio, spezzando una lancia a favore di Ida.

"Mi lasciavi lì ad essere umiliato da tutti, ma non ce l'ho con te", ha aggiunto ancora Riccardo facendo un bilancio di quella che è stata la sua storia d'amore con Ida, vissuta sotto i riflettori a Uomini e donne.

"Hai ancora del rancore nei miei confronti. Non ti ho menzionato parlando male di te. Tu stai riprendendo tutto di nuovo, parlando così perché hai dentro del rancore", ha sbottato Ida Platano che ha così risposto al suo ex.