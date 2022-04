Cecilia Rodriguez scatenata sull'ex cognata Soleil Sorge. La sorella minore di Belen non ha perso occasione per dire la sua sull'attuale opinionista de La Pupa e Il Secchione Show. Intervistata su Casa Chi per parlare dell'esperienza che il fratello Jeremias e il padre Gustavo stanno vivendo come coppia a L'Isola dei Famosi 2022, è stato tirato in ballo il nome di Soleil che nel 2019 ha partecipato al reality più estremo della tv incontrando proprio Jeremias, con il quale ha intrecciato una relazione che però è terminata poco dopo che le telecamere si sono spente.

Secondo quanto detto da Cecilia, tra le due ragazze c'erano rapporto civili ma non certo d'amicizia, tanto che quando il fratello e Sorge si sono lasciati lei ne è stata addirittura contenta.

'Quando si sono lasciati ero contenta', parola di Cechu

"È stata mia cognata, ci siamo sempre viste, ma non abbiamo mai avuto un rapporto di amicizia", ha dichiarato senza peli sulla lingua Cecilia in collegamento con Casa Chi parlando di uno dei vertici del famosissimo triangolo amoroso nato durante l'ultima edizione del Grande Fratello Vip 6. Rodriguez ha proseguito raccontando che quando Soleil e Jeremias erano fidanzati, loro andavano d'accordo ma non si può certo dire che abbiano coltivato un rapporto d'amicizia.

Ma non è tutto perché evidentemente Cecilia non vedeva di buon occhio la relazione intrapresa dal fratello.

"Quando loro si sono lasciati ero contenta, sì", ha rincarato la dose Cecilia che inoltre ha criticato anche la cosiddetta 'chimica artistica' che Soleil ha instaurato con Alex Belli. La fidanzata di Ignazio Moser ha proseguito raccontando che suo fratello non avrebbe mai potuto avere nulla a che fare con quel tipo di intreccio poiché non interessato al mondo dello spettacolo ma piuttosto interessato ai rapporti reali.

Il percorso di Jeremias all'isola

Jeremias ad oggi è fidanzato con Deborah Togni, una ragazza che ha conquistato anche il cuore della famiglia Rodriguez. Per questo Cecilia ha difeso il rapporto che il fratello ha con la cognata ma ha anche affermato di non vedere nessuna malizia nel rapporto che sull'isola si è creato tra Jeremias e Roberta Morise.

"Non ho visto da parte di mio fratello niente di troppo, niente di sbagliato", ha dichiarato Rodriguez.

"Jeremias poi è molto attento, molto premuroso, sarà perché ha due sorelle", ha poi concluso Cecilia. Infine, durante l'intervista l'ultimo pensiero è stato per se stessa: Cechu si augura di avere il primo figlio con Ignazio prima che possa arrivare il terzo di Belen, visto che quest'ultima, come affermato a Verissimo, non disdegnerebbe di diventare ancora una volta mamma.