Continuano le vicende dei protagonisti della soap partenopea Un posto al sole. Nel corso delle puntate in onda nella settimana che andrà dal 2 al 6 maggio saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Michele comincerà a nutrire forti dubbi sul comportamento leale del dottor Crovi nei confronti di sua figlia Rossella. L'uomo infatti intraprenderà un tipo di rapporto del tutto inaspettato con la sua ex moglie. Lara, assetata di vendetta dopo il crollo di Chiara Petrone, cercherà la complicità di un nuovo alleato: Fabrizio Rosato.

Guido scoprirà il dottor Sarti in atteggiamenti inequivocabili con un'infermiera.

La confessione di Chiara Petrone

Dopo la deposizione alla polizia di quanto accaduto la notte dell'incidente in cui il padre perse la vita, Chiara subirà l'assalto dei giornalisti, che non le daranno tregua. Lara intanto, delusa dal comportamento di Roberto, cercherà la complicità in un nuovo alleato: Fabrizio. Lo farà pur di separare Marina e Ferri, visto che sono incapaci di stare lontani. Raffaele continuerà a sentire la mancanza di sua moglie e per questo motivo deciderà di invitare una persona del tutto inaspettata per ovviare alla solitudine.

La soluzione di Raffaele

A causa dell'assenza di Ornella, suo marito cercherà di trovare un rimedio per sentirsi meno solo, ma la sua scelta potrebbe non essere accettata con entusiasmo dai componenti della sua famiglia.

Dopo la confessione di Chiara alle forze dell'ordine, crescerà il clima di apprensione intorno alla giovane Petrone. A farne le spese saranno soprattutto Filippo, suo padre e Marina. Lara invece, desiderosa di vendetta, farà una rivelazione a Fabrizio sul conto di Marina Giordano: lo farà per attirarlo dalla sua parte e poter sferrare un duro colpo ai suoi antagonisti.

Roberto, desolato dalle dure parole di suo figlio e Marina prenderà una decisione del tutto inattesa in campo professionale.

Raffaele intanto, incapace di gestire la sua attrazione per Elvira, metterà in serio pericolo la stabilità del suo matrimonio. Le dimissioni di Roberto dal gruppo Petrone cominceranno a dare fin da subito dei risultati positivi, ma le sue azioni finiranno per avere delle ripercussioni anche sui suoi affetti.

La decisione di Alberto

Alberto, invece, deciderà di sorprendere Clara con una mossa del tutto inaspettata. Guido si ritroverà, suo malgrado, ad assistere a un momento di ambigua vicinanza tra Sarti e un'infermiera, che lo porterà a riflettere sulla fedeltà di Bruno nei confronti di Salvatore. Rossella, dopo aver parlato con Nunzio, ascolterà i suoi consigli e deciderà di accorciare le distanze con Crovi. Michele, invece, comincerà a nutrire forti dubbi sul comportamento leale dell'uomo nei confronti di sua figlia. Si scoprirà infatti che il rapporto tra l'uomo e la sua ex ha preso una piega del tutto inattesa. Marina Giordano cercherà di tenere a bada, seppur con molte difficoltà, la sua incontenibile attrazione per Ferri. Guido sarà costretto a tenere per sé la sua scoperta sul conto di Bruno proprio mentre quest'ultimo, sua moglie e Sasà cominceranno a organizzare una vacanza insieme.