Le anticipazioni della soap opera Un posto al sole riservano diverse novità per i telespettatori. Nell'episodio che andrà in onda lunedì 25 aprile su Rai 3, Stefano e Riccardo avranno un duro scontro: l'atteggiamento dei due fratelli avrà delle brutte conseguenze.

Nel frattempo la dottoressa Ornella Bruni (Marina Giulia Cavalli) si troverà a dover gestire una situazione assai complicata in ospedale e trascurerà Raffaele. Quest'ultimo sarà sempre più deluso e angosciato, così troverà conforto tra le braccia di un'altra donna. In seguito Bruni si confronterà con Graziani: la dottoressa si troverà in difficoltà, poiché dovrà tener conto dei suoi doveri professionali e allo stesso tempo pensare al bene di Rossella.

Un Posto al sole, puntata del 25 aprile: Stefano e Riccardo ai ferri corti

Nella puntata di Un Posto al sole, trasmessa il 25 aprile, Stefano (Joseph Altamura) e Riccardo (Mauro Racanati) saranno ormai ai ferri corti: tra i due fratelli Crovi ci sarà una brutta discussione: per il dottore, lo scontro avrà delle ripercussioni importanti, sia in ambito privato, che lavorativo. L'uomo, infatti, non riuscirà a lavorare con la serenità di sempre. Nel frattempo Rossella Graziani (Giorgia Gianetiempo) non vivrà un periodo molto sereno.

Ornella, intanto, dovrà precipitarsi in ospedale per risolvere un'emergenza imprevista e lascerà Raffaele, nel bel mezzo di un chiarimento. Sarà così che il rapporto tra i due coniugi si rovinerà sempre di più.

Samuel e Speranza interrotti durante la loro prima volta

Samuel Piccirillo (Samuele Cavallo) e Speranza Altieri (Mariasole Di Maio) penseranno di vivere, finalmente, la loro prima volta, ma non tutto andrà come sperato dai due giovani. La coppia, infatti, sarà interrotta proprio durante l'intimità, dall'arrivo di qualcuno. Sarà così che tutti i piani romantici di Speranza e Samuel andranno distrutti.

Piccirillo e Altieri dovranno attendere ancora un po' di tempo, per trovare la loro serenità. Raffaele, intanto, sarà alquanto avvilito e non accetterà un ulteriore distacco da Ornella. Quest'ultima sarà sempre più impegnata con il suo lavoro in ospedale e non farà altro che rimandare i chiarimenti con suo marito.

Le puntate di Un Posto al sole su RaiPlay

Le puntate di Un Posto al sole possono essere riviste su RaiPlay, dopo essersi registrati gratuitamente al sito. La piattaforma dedicata, oltre agli episodi della soap opera napoletana, offre altri contenuti interessanti, come i documentari e le serie televisive targate Rai.

Per accedere bisognerà avere un dispositivo abilitato alla connessione internet: smartphone, PC, tablet, iPad o Smart Tv.