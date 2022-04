Manca davvero poco al finale di stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap opera in onda sui teleschermi di Rai 1. Le trame delle puntate dal 25 al 29 aprile rivelano che Gloria Moreau compirà un sacrificio per permettere a Stefania di poter vivere serenamente la sua storia con Marco Sant'Erasmo.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Gloria compie un sacrificio per amore della figlia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore sulle nuove puntate in onda a fine aprile sui teleschermi di Rai 1 ai soffermano su Gloria: la capo-commessa, infatti, compirà un sacrificio per amore della figlia Stefania.

Recentemente, la donna ha conquistato la fiducia e l'affetto della figlia dopo che era stata costretta ad abbandonarla in tenera età per alcuni guai con la giustizia. Purtroppo la riconciliazione tra madre e figlia è avvenuta in un periodo particolarmente difficile per quest'ultima. Stefania, infatti, si è innamorata di Marco Sant'Erasmo, facendo infuriare Gemma Zanatta. Quest'ultima non è rimasta con le mani in mano, tanto da provare a riconquistare l'ex fidanzato ad ogni costo anche grazie all'intervento della contessa Adelaide (Vanessa Gravina).

Stefania decide di proteggere la madre

Stando agli spoiler sul finale di stagione de Il Paradiso che il pubblico avrà modo di seguire tra il 25 e il 29 aprile su Rai 1 si evince che Gemma avrà uno scontro con Stefania dopo aver scoperto che Marco l'ha tradita proprio con lei.

La figlia di Veronica, a questo punto, userà Gloria per un suo diabolico piano. La giovane Zanatta, infatti, metterà la giovane Colombo di fronte a una terribile scelta: le imporrà di scegliere se salvare il suo rapporto con Marco oppure sua madre Gloria, che potrebbe infatti essere denunciata.

Ovviamente, il ricatto turberà moltissimo Stefania, che deciderà di parlarne con Irene.

Alla fine, la venere sceglierà di proteggere Gloria per evitare che finisca in grossi guai.

La capo-commessa si costituisce alla polizia, lieto fine tra Stefania e Marco Sant'Erasmo

Per questo motivo, Stefania respingerà la proposta di fidanzamento ufficiale di Marco, presentato al suo cospetto con tanto di prezioso anello. Ma ecco arrivare la svolta nel corso dell'ultima puntata in programma il 29 aprile: Gloria capirà che sua figlia ha rinunciato all'amore per il giornalista.

Per questa ragione la donna inviterà Sant'Erasmo a riconquistare la giovane Colombo, per poi prendere una decisione clamorosa sulla propria vita: la capo-commessa deciderà di costituirsi alla polizia senza farne parola con nessuno. Tale decisione porterà al lieto fine tra Marco e Stefania, in quanto quest'ultima riuscirà ad aggirare il ricatto tentato da Gemma.