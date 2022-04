Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 25 al 29 aprile su Rai 3, confermano che sarà dato ampio spazio al dramma che sta vivendo Chiara.

Roberto Ferri, nonostante i tentativi di Marina di mediare, continuerà a portare avanti il suo piano ai danni della giovane manager Petrone. Nel frattempo quest'ultima verrà ricoverata d'urgenza in ospedale a causa di un'overdose.

Un posto al sole, anticipazioni dal 25 al 29 aprile: Chiara rischia di morire

Lara (Chiara Conti) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) saranno ad un passo dal festeggiare la vittoria per la vendita dello storico albergo Petrone.

A quanto pare infatti Chiara (Alessandra Masi) sarà ormai in balia delle loro manipolazioni e a nulla saranno valsi i tentativi di Marina (Nina Soldano) di fermare il diabolico piano. Da questo punto in poi però glie eventi precipiteranno in modo drammatico, Chiara, infatti, avrà un crollo emotivo e ricadrà nelle sue debolezze. Le conseguenze delle sue azioni saranno molto gravi e la giovane Petrone verrà ricoverata a causa di un'overdose. Le anticipazioni rivelano che la giovane rischierà di morire, ma cosa succederà a questo punto?

Un posto al sole, spoiler dal 25 al 29 aprile: Nunzio vuole che Chiara vada a vivere alla Terrazza

Fortunatamente Chiara verrà salvata in ospedale ma Nunzio (Vladimir Randazzo), preoccupato per quello che potrebbe succedere in futuro mentre lui è a lavoro, farà una proposta spiazzante alla ragazza.

Il figlio di Franco le chiederà di trasferirsi alla Terrazza in modo da non restare mai più da sola, tuttavia la giovane Petrone non sembrerà affatto entusiasta dell'idea. I due inizieranno così a litigare, ma ci penserà Marina a risolvere la situazione con una soluzione in grado di accontentare tutti. La donna proporrà, infatti, a Chiara di andare a vivere con lei.

Un posto al sole, puntate dal 25 al 29 aprile: Marina mette Roberto alle strette

Dopo lo scampato pericolo, Chiara deciderà di rivolgersi alla polizia per autodenunciarsi della morte di suo padre. La ragazza penserà che sia giusto liberarsi dei sensi di colpa, tuttavia Nunzio, in questo caso, non sembrerà condividere la scelta della sua fidanzata.

Nel frattempo si giungerà all'atto finale dello scontro tra Roberto e Marina. Quest'ultima informerà Ferri delle ultime novità. Dopo la scelta di Chiara, lui e Lara non hanno più nulla in mano per ricattarla. L'uomo, messo spalle al muro, a questo punto non potrà fare altro che accettare la sconfitta. Le anticipazioni confermano infatti che Ferri deciderà di rinunciare, definitivamente, all’acquisto dell’albergo del gruppo Petrone.