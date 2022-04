Carola è stata eliminata definitivamente dal cast del serale di Amici 21 [VIDEO] e Giulia Stabile si schiera a suo favore. La ballerina del team guidato dalla prof Alessandra Celentano è stata fatta fuori dal talent show al termine della quinta puntata trasmessa sabato 16 aprile.

Un'eliminazione che ha scatenato accese polemiche anche tra i numerosissimi fan del programma Mediaset, molti dei quali si sono scagliati contro questa uscita di scena dal cast del talent show di Maria De Filippi.

Anche la professionista Giulia Stabile ha voluto spezzare una lancia in difesa di Carola.

L'eliminazione di Carola spiazza i fan di Amici 21

Nel dettaglio, al ballottaggio finale della quinta puntata di Amici 21, Carola ha avuto la peggio contro Dario.

La ballerina del team guidato da Alessandra Celentano è stata eliminata per volere dei tre giurati di questa ventunesima edizione dello show, i quali hanno preferito salvare Dario.

Un addio che ha lasciato perplessi e amareggiati i numerosissimi fan che seguono il serale del talent show Mediaset, molti dei quali hanno polemizzato aspramente sui social contro la giuria.

L'eliminazione di Carola è stata bollata come "ingiusta", dato che in queste settimane ha dimostrato di essere una delle allieve più rispettose e talentuose del programma di Maria De Filippi.

Ecco perché in tantissimi si aspettavano di vederla arrivare fino alla finalissima di questa edizione, in programma a fine maggio su Canale 5.

La dedica di Carola dopo l'eliminazione da Amici 21

Insomma un'eliminazione molto chiacchierata e discussa quella di Carola, che sui social ha rotto il silenzio ed ha voluto ringraziare in primis la sua prof Alessandra Celentano per tutti gli insegnamenti validi non solo per la danza, ma anche per la vita.

Non è mancato neppure un ringraziamento speciale per tutti i professionisti del cast di Amici 21, che in questi sette mesi di permanenza all'interno della scuola di Maria De Filippi sono stati un valido supporto per Carola.

"Grazie a voi ho potuto imparare nuovi stili. Ho pianto, ho riso, mi sono disperata e anche divertita.

Grazie per i vostri insegnamenti" ha scritto Carola nel suo post Instagram.

Giulia Stabile si schiera con Carola

Immediata la reazione di Giulia Stabile, la vincitrice della passata edizione di Amici e attualmente nel cast dei professionisti.

La fidanzata di Sangiovanni ha scelto di schierarsi con Carola dopo questa eliminazione inaspettata, con un commento che ha fatto incetta di "like".

"Cucciolina, ho tanti bei ricordi in sala con te, è stato bello ma ora sarà altrettanto bello. Devi continuare a spingere. Mi raccomando 'chica mala'", ha scritto Giulia Stabile, confermando di fatto di essersi particolarmente affezionata a Carola in questi mesi di permanenza ad Amici 21.