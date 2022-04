Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate che andranno in onda su Rai 3 nella settimana da lunedì 4 a venerdì 8 aprile 2022, sono ricche di colpi di scena.

Dopo la notizia della ripartenza della madre, la piccola Bianca ripiomberà nel periodo buio che stava attraversando a causa della web challenge.

Viola, invece, avrà delle belle notizie lavorative, mentre Michele dovrà fare i conti con la gelosia di Giancarlo. Il giornalista, inoltre, prenderà un’inattesa decisione sul suo rapporto con Silvia. Nel frattempo, invece, Nunzio vorrebbe lasciare Palazzo Palladini.

Un posto al sole, anticipazioni: Michele fa ingelosire Giancarlo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà alla luce la tossicodipendenza di Chiara, la quale sarà criticata da alcuni per il suo comportamento autodistruttivo e Nunzio perderà le staffe verso coloro che punteranno il dito contro di lei. Il giovane farà il possibile per supportarla, cercando di rasserenarla dalle sue angosce e problemi tortuosi. Sarà così che il figlio di Franco e Katia si scontrerà non solo con suo padre ma anche con Roberto Ferri.

Intanto Angela e Franco dovranno dedicarsi alla figlia Bianca, che per via di una pericolosa web challenge ha commesso una serie di azioni cattive. Intanto il ritorno di Michele a Napoli finirà per far ingelosire Giancarlo.

Upas: Clara e Alberto litigano perché lei trascura il figlio

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, la presenza di Michele nel capoluogo campano, non metterà in agitazione soltanto Giancarlo ma anche tutta la sua famiglia e gli amici.

Nel frattempo Clara troverà un lavoro e per tale motivo Alberto recriminerà il fatto di trascurare il loro bambino, affidandolo alle cure dell’amica Marika.

Michele prende una sofferta decisione, Nunzio litiga col padre e con Roberto Ferri: anticipazioni Un posto al sole

Sempre più sofferente, Michele sarà ormai prossimo a chiudere il matrimonio con Silvia. A quanto pare, il periodo di permanenza a Milano è stato utile a far riflettere il giornalista Saviani sul loro futuro.

Dopo che con suo padre Franco e con Roberto la situazione è degenerata, Nunzio prenderà in pugno la situazione e accetterà la proposta fattagli da Chiara tempo prima, quindi deciderà di lasciare la Terrazza.

Intanto Franco avrà a che fare con la moglie Angela, ma i loro problemi coniugali finiranno per distogliere l’attenzione da Bianca, che in questo periodo necessita di essere seguita da vicino.

Un posto al sole: Viola fa supplenza nella classe di Bianca

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Viola inizierà il suo periodo di supplenza e verrà assegnata alla classe della piccola Bianca. La bambina, soprattutto per il ritorno di mamma Angela, inizierà a sentirsi meglio, peccato che questa situazione durerà pochissimo tempo.

Infatti Angela sta per fare nuovamente i bagagli per ritornare in Sicilia. Franco sarà contrario a questa partenza, ma la moglie deciderà di fare di testa sua. La partenza della donna finirà per generare difficoltà in Bianca, che tornerà nel vortice della pericolosa web challenge, affrontando delle sfide ancora più pericolose rispetto alle precedenti.