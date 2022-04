Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 18 al 22 aprile, rivelano che Chiara Petrone avrà un grave malore. Marina, scossa dalle condizioni della sua protetta, si scaglierà come una furia contro Lara e Roberto, ritenuti responsabili di quanto accaduto.

Angela proverà a riavvicinarsi a Franco, ma il fatto che lei debba ripartire potrebbe rendere inutili i suoi sforzi.

Raffaele, dopo quello che è successo con Elvira, inizierà a riflettere seriamente sui suoi sentimenti e sul suo rapporto con Ornella.

Riccardo avrà un duro confronto con suo fratello, ma stavolta la tensione potrebbe fargli sfuggire la situazione di mano.

Jimmy sarà geloso del nuovo bel rapporto che sembra essersi instaurato tra il piccolo Jimmy e la mamma Micaela.

In due storyline molto più leggere, Guido proverà a fare un discorsetto da uomo a uomo a Samuel, mentre Renato dovrà resistere agli "assalti focosi" di Giuditta.

Lunedì 18 aprile: Marina difende Chiara

Giunto al Vulcano per brindare alla fine del corso per sommelier, Raffaele (Patrizio Rispo) dovrà fare i conti con un evento sorprendente. Nel frattempo, Viola (Ilenia Lazzarin) discuterà con Ornella (Marina Giulia Cavalli) e le suggerirà di non dare mai per scontato l'amore di suo marito.

Nonostante Nunzio (Vladimir Randazzo) sia molto preoccupato per Chiara (Alessandra Masi), i rapporti tra i due finiranno per inasprirsi sempre di più.

In seguito la giovane Petrone, sconvolta dal tradimento subito, proverà a parlare con Marina Giordano (Nina Soldano) di quanto le è accaduto. La donna, dopo avere ascoltato le parole della giovane Petrone, deciderà di aiutarla e affronterà Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) in uno scontro dall’esito incerto.

Martedì 19 aprile: Angela deve ripartire

Chiara potrà finalmente contare sull'aiuto di qualcuno in grado di proteggerla dai subdoli attacchi di Lara (Chiara Conti) e Roberto. Marina, infatti, prenderà a cuore il destino della ragazza e la convincerà a reagire e a prendersi cura di se stessa.

Colpita dalle parole di sua madre, Angela (Claudia Ruffo) proverà a riavvicinarsi a Franco (Peppe Zarbo), tuttavia un imminente nuova partenza per la Sicilia potrebbe vanificare tutti i suoi sforzi.

Raffaele rifletterà sul suo rapporto con la moglie Ornella e sui sentimenti, contrastanti, che prova per Elvira (Giusy Cataldo).

Mercoledì 20 aprile: Renato non ricorda cosa gli è successo

Stremata e logorata dal ricatto di Roberto Ferri, Chiara Petrone dovrà fare appello a tutte le sue forze per non crollare e ricadere nelle sue debolezze.

Riccardo (Mauro Racanati) comunicherà a Rossella (Giorgia Gianetiempo) un'importante notizia che riguarda sua moglie Virginia (Desirée Noferini). Di cosa potrebbe trattarsi?

Renato (Marzio Honorato), ancora frastornato per i postumi della sbornia, non ricorderà nulla di quello che è accaduto la sera prima. Giuditta (Patrizia Salerno), invece, sembrerà ricordare ogni singolo dettaglio e si mostrerà molto decisa con l'uomo, avanzando alcune richieste per il futuro.

Giovedì 21 aprile: Jimmy sembra cambiato

Saranno in molti a essere preoccupati per le condizioni di salute di Chiara. Il fatto che la ragazza stia male avrà un forte impatto sulla vita di diversi personaggi e potrebbe inoltre determinare la fine di un recente sodalizio.

Jimmy (Gennaro De Simone) rientrerà a Napoli, dopo aver trascorso alcuni giorni in vacanza assieme Micaela (Gina Amarante). Niko (Luca Turco) noterà però che il bambino è molto cambiato e che adesso mostra una certa insofferenza verso le regole di casa. Preoccupato per il suo nuovo atteggiamento e un po' geloso per il bel rapporto nato tra il bambino e la mamma, Poggi si ritroverà nell'insolito ruolo del genitore severo che richiama il figlio ai suoi doveri.

Venerdì 22 aprile: Raffaele va in crisi

Ornella sarà decisa a riavvicinarsi al marito, ma dovrà rinunciarci perché costretta a correre in ospedale a causa di un’improvvisa emergenza. Nel frattempo Raffaele verrà messo in crisi dall'arrivo di un messaggio del tutto inaspettato.

Riccardo Crovi si troverà faccia a faccia con suo fratello Stefano (Joseph Altamura) e la tensione salirà alle stelle.

Mariella (Antonella Prisco) costringerà Guido (Germano Bellavia) a fare un "discorsetto" molto imbarazzante a Samuel (Samuele Cavallo).

Marina, infuriata per le condizioni di salute di Chiara, sfiderà Lara e Roberto, ritenendoli responsabili di quanto accaduto alla ragazza.