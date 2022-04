Il bacio tra Raffaele ed Elvira, tanto temuto dai fan di 'Un posto al sole', alla fine ci sarà, anche se in circostanze molto particolari. Tutto avrà inizio il giorno di Pasquetta quando Raf, dopo aver terminato il pranzo, si farà trascinare da Renato al Vulcano per festeggiare la fine del corso per sommelier. Qui Giordano avrà modo di rivedere la madre di Samuel e tra i due scatterà qualcosa. Nel frattempo Ornella, rimasta a casa a riposarsi, avrà modo di discutere con Viola della sua attuale crisi matrimoniale.

Un posto al sole, trame dal 18 al 22 aprile: a Palazzo Palladini si festeggia la Pasquetta

'Un posto al sole' seguirà, come da tradizione, una timeline reale e così, lunedì 18 aprile, Raffaele (Patrizio Rispo) si troverà a festeggiare la Pasquetta assieme ai suoi familiari. L'uomo, però, non sarà propriamente in sé, l'assenza dei figli infatti finirà per fargli perdere il suo solito buonumore. In ogni caso, a pranzo ultimato, Renato (Marzio Honorato) proporrà al cognato di accompagnarlo al caffè Vulcano per partecipare ai festeggiamenti di fine corso. Giordano, seppur controvoglia, accetterà mentre Ornella (Marina Giulia Cavalli) preferirà rimanere a casa per riposarsi.

Un posto al sole, spoiler dal 18 al 22 aprile: Viola critica il comportamento di Ornella

Rimasta da sola con lei, Viola (Ilenia Lazzarin) rimprovererà sua mamma, facendole notare che avrebbe dovuto accompagnare Raffaele. al caffè Vulcano. La ragazza le ricorderà, infatti, che non bisogna mai dare nulla per scontato in amore.

Ornella rifletterà molto su queste parole e deciderà di acquistare dei biglietti per il teatro San Carlo, in modo da fare una gradita sorpresa a suo marito.

In seguito, la dottoressa Bruni si addormenterà sul divano e verrà svegliata di soprassalto dall'arrivo di Raf. La donna, molto stanca, non si è resa conto di avere dormito, ma questo conta poco adesso.

Ornella, appena ripresasi dal torpore della dormita, inizierà, infatti, a chiedersi quante ore siano passate e soprattutto si interrogherà sul comportamento di Raffaele che sembra stranamente turbato. Ma cosa è accaduto?

Un posto al sole, puntate dal 18 al 22 aprile: scatta il bacio tra Raffaele ed Elvira

Al caffè Vulcano, Elvira (Giusi Cataldo) ringrazierà tutte le persone che hanno partecipato al suo corso ed in seguito avrà modo di rimanere, per pochi attimi, da sola con Raffaele. A quel punto la donna bacerà con passione Giordano, che però si ritrarrà rifiutando le avances. Se risultano abbastanza chiare le dinamiche del bacio lo stesso non si può dire del comportamento che Raf avrà con Ornella.

L'uomo le dirà subito la verità o preferirà tacere? Attenzione però perché, a quanto pare, questo avvicinamento turberà molto quest'ultimo che inizierà a interrogarsi sui suoi reali sentimenti.

Le anticipazioni svelano inoltre un altro dettaglio molto importante. Mentre Ornella sarà alle prese con un'emergenza in ospedale, Raf riceverà un messaggio che lo manderà in crisi. Sarà forse Elvira? E cosa vuole? Al momento non ci sono risposte in merito, ma di sicuro su questa crisi si sarà ancora molto da raccontare.