Una nuova story-line sarà al centro delle nuove puntate di Una vita. Le trame della soap opera che ci arrivano direttamente dalla Spagna raccontano che l'amicizia tra Carmen Sanjurjo e Rosina Rubio rischierà di venire meno quando entrambe decideranno di acquistare il Nuovo Secolo XX.

Una vita spoiler: Carmen vuole acquistare il Nuovo Secolo XX come Liberto

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in tv rivelano che sorgeranno delle tensioni tra due vicine di Acacias.

Tutto inizierà quando Carmen confiderà a Ramon di voler trovarsi un lavoro in quanto non si sente realizzata a stare in casa.

Per avvalorare la tesi, la donna spiegherà al marito di come Lolita si senta appagata dopo aver aperto il negozio di alimentari. Per questo motivo, la Sanjurjo pregherà il Palacios di fidarsi di lei visto che ha intenzione di fare un'offerta per acquistare il Nuovo Secolo XX da Miguel.

Ramon, a questo punto, accetterà di aiutare Carmen a realizzare il suo desiderio, tanto da interpellare Felipe per le pratiche di compravendita. In questo modo, il Palacios scoprirà che anche Liberto ha fatto una proposta per rilevare il ristorante per incrementare i suoi possedimenti immobiliari.

Rosina e la Sanjurjo iniziano a farsi la guerra

Nelle prossime puntate di Una vita, Rosina e Carmen inizieranno a farsi la guerra in vista della conclusione delle trattative nell'acquisto del ristorante di Sabina e Roberto, in fuga da Acacias 38 dopo essere stati messi in allerta da Miguel e Daniela, una spia al servizio della polizia elvetica.

La madre di Leonor e la Sanjurjo appariranno talmente agguerrite da essere disposte a tutto pur di raggiungere il loro scopo.

Una situazione, che porterà Liberto e Ramon a intervenire affinché le loro consorti non arrivino alle mani.

Liberto e Ramon stipulano un accordo all'oscuro delle mogli

Ma ecco, che Liberto e Ramon riusciranno ad accordarsi per acquistare il Nuovo Secolo XX, visto che le loro famiglie avevano già collaborato durante la gestione del dismesso giacimento d'oro.

I due uomini, infatti, arriveranno a prendere questa decisione sicuri che Carmen e Rosina non abbiano specificato di non voler essere le uniche proprietarie del ristorante. Quale sarà la reazione delle due mogli quando scopriranno dell'accordo stipulato dai loro consorti? accetteranno di lavorare insieme o continueranno a farsi la guerra per primeggiare l'una sull'altra?

Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni sulle vicende ambientate ad Acacias 38 per scoprire cosa accadrà.