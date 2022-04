La storyline della web challenge sta appassionando gli spettatori di Un posto al sole, ma questa vicenda presenta ancora molti lati oscuri. Finora, infatti, sono state poste molte domande a cui non è stata ancora data una risposta. Con chi crede di parlare Bianca? Perché accetta queste sfide? E soprattutto chi è il misterioso game master?

Nelle prossime puntate verranno chiariti molti di questi punti, ma per adesso ci sono già alcuni interessanti indizi su quello che potrebbe essere l'epilogo di questa vicenda. In particolare, in queste ore, è venuto fuori che il giovanissimo attore Gennaro Filippone avrà presto un ruolo importante in queste trame.

Ma chi è questo bambino e in che modo è legato alla web challenge? A seguire alcune ipotetiche soluzioni su molti di questi quesiti, compreso quello principale legato all'identità dell'individuo che sta manipolando la piccola Boschi.

Un posto al sole: un bambino misterioso

Nell'episodio andato in onda lunedì 11 aprile sono stati mostrati diversi compagni di classe di Bianca. L'attenzione si è spostata, però, su uno in particolare, dallo sguardo più cupo. Troppo poco per sospettare di lui? In effetti è così, ma va detto che Sofia Piccirillo, che interpreta Bianca Boschi, ha postato una foto assieme al giovane attore Gennaro Filippone, a riprova che quel bambino non è una semplice comparsa. Non è ancora tutto però, perché l'agenzia Pm5, che gestisce diversi attori di Un posto al sole, ha postato un'immagine del ragazzino seduto in classe con la dicitura: "Da non perdere le prossime puntate".

Questo sottolinea che il giovanissimo artista avrà un ruolo importante in questa vicenda, il che però porta alla domanda. Che ruolo avrà?

Un posto al sole: il game master non ha ancora un volto

L'identità della persona che si nasconde dietro la web challenge rimane tutt'ora un mistero. La voce sembrerebbe quella di un uomo adulto, ma il suono metallico suggerisce che sia fortemente alterata da un programma che la distorce.

Il game master potrebbe quindi essere anche una donna o un bambino. Su quest'ultimo punto va fatta una riflessione, poiché le prove proposte finora sembrano indicare che dietro la web challenge possa nascondersi, in effetti, qualche ragazzino. Inoltre il suo interesse per Bianca e la scuola parrebbe indicare che possa essere un suo compagno di classe.

Resta ovviamente possibile che la persona che sta manipolando la piccola Boschi sia un adulto, ma l'ipotesi bambino, al momento, appare decisamente più solida.

Un posto al sole: chi si nasconde dietro la web challenge

Finora non è stato mai mostrato lo schermo del cellulare di Bianca. Sarebbe infatti interessante capire con chi crede di parlare la piccola. Si potrebbe anche ipotizzare che lei possa persino conoscere il volto della persona che le impartisce degli ordini, anche se è alquanto improbabile. Un altro importante fattore da considerare è quello che la voce parli al plurale usando il pronome "noi", quasi a confermare che siano un gruppo e non un singolo. In ogni caso, il nuovo bambino appena apparso e la piccola Gaia (Sofia De Prisco) restano indubbiamente i maggiori sospettati.

Va anche detto che entrambi potrebbero essere delle vittime della sfida o comunque alleati di Bianca. Dietro la challenge potrebbe esserci un gruppo di ragazzini che non è stato ancora mostrato e, per finire, resta pur sempre in piedi l'ipotesi più inquietante di tutte: quella che dietro questa sfida si nasconda una persona adulta disturbata mentalmente.