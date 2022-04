Grosse novità in vista per quanto riguarda il palinsesto estivo di Canale 5. Secondo quanto ha rivelato in anteprima il sito TvBlog, Temptation Island questa estate potrebbe non andare in onda su Canale 5. Una notizia che potrebbe non essere molto bene dai telespettatori, che sono ormai abituati alle vicende del docu-reality e alla conduzione di Filippo Bisciglia. Al suo posto la rete ammiraglia Mediaset potrebbe essere proposte le repliche di Tu sì que vales, che tornerà con la nuova edizione il prossimo autunno. Ma non è esclusa la versione Vip di Uomini e Donne.

Il docu-reality di Canale 5 potrebbe saltare quest'estate

La voce circola tra gli addetti ai lavori da diverso tempo, ma pare che potrebbe essere reale. Falò, video, tentatori, tentatrici, fidanzati e tutto il mix di Temptation Island, che surriscaldava ancora di più le serate di luglio, quest'anno potrebbe essere solo un ricordo. La Fascino Pgt, casa di produzione del docu-reality, avrebbe preso la decisione di non trasmettere il programma. I motivi di tale decisione sarebbero legati a un ipotetico rinvio, ma anche a Ultima Fermata.

Il programma che va attualmente in onda il mercoledì sera con la conduzione di Simona Ventura ricorda per molti aspetti Temptation Island, ma non ha raggiunto gli stessi livelli di share.

Anzi, in termini di ascolti ii risultati sono stati alquanto deludenti. Quindi, ipoteticamente, anche Temptation Island non potrebbe raggiungere gli stessi livelli di un tempo.

Uomini e Donne Vip o repliche di Tu sì que vales?

Come già detto, Temptation Island potrebbe non necessariamente essere cancellato, ma spostatp nel periodo autunnale, come già avvenuto nel 2020 quando a guidare il programma c'era Alessia Marcuzzi.

Ma se il reality non verrà trasmesso, cosa potranno vedere i telespettatori? Le ipotesi in campo sono al momento due.

La prima prevede le repliche di Tu sì que vales, e in quel caso nulla di nuovo. Ma vi è una seconda ipotesi che certamente risulterebbe gradita al pubblico, ossia la versione Vip di Uomini e donne. Il dating show che riscuote successo già in versione "nip" nella fascia pomeridiana, potrebbe arrivare in prima serata con alcuni volti noti dello spettacolo. Per sapere qualcosa di più preciso, però, bisognerà attendere l'ufficializzazione del palinsesti estivo di Canale 5, che di certo non deluderanno i fedeli neanche nel periodo più caldo dell'anno.