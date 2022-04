Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola 'Una vita', ormai giunta al settimo anno di messa in onda in Italia con un salto temporale di cinque anni rispetto alle trame iniziali. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda nel nostro paese dal 10 al 16 aprile 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle indagini di Mendez per incastrare Natalia, sui problemi legati al trio musicale di Liberto, sul piano ideato da Felipe per aiutare Quesada, sulla convinzione di Casilda di aver visto il fantasma del marito e sulla lite fra Marcos e Anabel.

Natalia inganna Felipe

Le anticipazioni di 'Una vita' ci segnalano che Mendez riuscirà a convincere Marcos a concedergli più tempo per trovare prove schiaccianti contro Natalia. Sabina fisserà delle regole molto più rigide per Daniela, colpevole di aver instaurato un rapporto di complicità con il marito dell'amica. Liberto seguirà i consigli di José per salvare il suo gruppo musicale, facendo infastidire Servante. Più tardi, l'uomo organizzerà le prove del trio a casa sua, rischiando di farsi scoprire da Rosina. Seguendo le direttive di Genoveva, Natalia convincerà Felipe di essere pentita di aver tentato di sedurre Antonito, chiedendo all'avvocato di aiutarla ad incontrare Lolita per chiederle finalmente perdono.

L'incontro avverrà alla pensione dove Natalia tenterà di sedurre nuovamente Antonito, il quale rifiuterà le sue avances, senza sapere che Lolita sta ascoltando tutto. In questo modo la donna fugherà ogni suo dubbio sulla fedeltà del marito.

Ignacio seduce Alodia

Convinta che il venditore ambulante sia il fantasma di suo marito, Casilda tenterà di parlargli, ottenendo anche un appuntamento con lui.

Soledad si presenterà da Aurelio per reclamare i soldi che le deve in modo da riuscire a pagare l'uomo misterioso che l'ha fermata per strada chiedendole del denaro. Miguel si sentirà sempre più attratto dal partito socialista, mentre Marcos minaccerà Aurelio fino a farsi dire che Don Salustiano non ha accettato la sua proposta.

A quel punto, Bacigalupe farà una telefonata ordinando a qualcuno di uccidere Natalia. Mendez ascolterà una conversazione telefonica in cui Daniela parla di Roger e le chiederà spiegazioni, non riuscendo però ad ottenerle. Ignacio riuscirà a convincere Alodia a fare una passeggiata con lui e a scambiarsi delle effusioni che saranno però interrotte dall'arrivo di Bellita.

Natalia viene aggredita

Felipe racconterà agli abitanti del quartiere che è stata Genoveva ad ordinare a Natalia di sedurre Antonito, facendo arrabbiare la dark lady. I due, infatti, finiranno per litigare in maniera molto accesa per strada fino a quando Genoveva non riunirà le donne del quartiere per discolparsi davanti a loro.

Miguel e Daniela organizzeranno una cena molto romantica per Sabina e Roberto, rendendoli molto felici. Marcos avrà un duro scontro con Anabel dopo averle rivelato che è stata Natalia ad avvelenare Felicia. Felipe rimarrà a casa in attesa di poter cenare con Natalia, senza sapere che quest'ultima è stata aggredita per strada. La notizia dell'aggressione si diffonderà rapidamente, sconvolgendo tutti. Inizialmente verrà accusata del crimine Genoveva, ma poi Roberto intuirà che il colpevole potrebbe essere Marcos. Anabel affronterà Aurelio per sapere la verità sull'aggressione di Natalia, scoprendo che il responsabile potrebbe essere suo padre.