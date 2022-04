Il Paradiso delle Signore continua a tenere alta la curiosità dei fedeli telespettatori. Le anticipazioni dell’amatissima daily soap di Rai 1, riguardanti la trama delle puntate in onda da lunedì 11 a venerdì 15 aprile, garantiscono scene ad alto contenuto di emotività. Dagli spoiler si evince che Marcello e Ferdinando Torrebruna verranno a sapere della malattia di Flavia Brancia e il nobiluomo si offrirà di pagare un costosissimo intervento chirurgico. Questo gesto davvero nobile farà cadere il giovane Barbieri in una profonda crisi. Flora Ravasi deciderà di lasciare la lussuosa dimora della famiglia Guarnieri ma Umberto la bloccherà.

I due arriveranno a baciarsi, ignari di essere spiati dalla contessa di Sant'Erasmo. Gemma Zanatta, intanto, farà di tutto per riprendersi Marco, ma il ragazzo sarà molto preso da Stefania.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6: Gemma rivuole Marco

Verrà fissata la data del matrimonio di Salvatore e Anna e il barista preferirà non dire nulla alla sua amata per farle una sorpresa. Nel frattempo, Flavia implorerà Ludovica di non rivelare a nessuno la sua (finta) malattia: la giovane Brancia nasconderà il segreto anche al suo amato Marcello. Il giovane Amato, sempre più elettrizzato all’idea di sposare Anna, chiederà al suo migliore amico di fargli da testimone di nozze e organizzerà nei minimi dettagli una sorpresa per la consegna dell’anello alla sua futura moglie.

Qualcosa, però, non andrà secondo i suoi piani. Gemma non avrà nessuna intenzione di lasciare libero Marco e si metterà in testa di riconquistare il suo cuore. Adelaide sarà felice di supportare la giovane Zanatta. Nel frattempo, Dante acquisterà dei locali commerciali in America per vendere la collezione di abiti con il marchio Paradiso delle Signore.

Come reagirà il direttore del Grande Magazzino?

Ludovica confida al suo partner che Flavia è molto malata

Umberto scoprirà che Flora ha raccontato a Ludovica della loro notte di passione e rimprovererà duramente la stilista americana. Beatrice avrà la sensazione che Dante sia architettando qualcosa alle spalle di Vittorio, ma Romagnoli riuscirà a sbriciolare i sospetti della sua compagna.

Non riuscendo più a sopportare da sola il segreto di Flavia, Ludovica confiderà a Marcello che sua madre ha scoperto di avere una grave malattia. Il giovane Barbieri sarà molto dispiaciuto per la signora Brancia: si sentirà un uomo inutile ed impotente perché non ha i soldi necessari per pagare un luminare in medicina.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dall'11 al 15 aprile: Marcello in crisi

Dante, nelle prossime puntate della sesta stagione de 'Il Paradiso delle Signore', continuerà a tenere all’oscuro Beatrice circa l’affare con gli americani, mentre Vittorio chiederà a Roberto di spiare ogni singolo movimento di Romagnoli. Ferdinando Torrebruna, dopo aver saputo da Fiorenza che Flavia è gravemente malata, farà sapere alla diretta interessata che conosce un’importante clinica americana che si occupa della sua malattia e si offrirà di pagare l'intervento chirurgico.

Questo gesto nobile di Torrebruna metterà in crisi Marcello. Flora lascerà villa Guarnieri ma verrà bloccata da Umberto. Tra i due scapperà un bacio passionale: il tutto sotto gli occhi di Adelaide. Marco e Stefania saranno sempre più vicini e sembrerà che tra i due, da un momento all’altro, possa arrivare il tanto agognato bacio. Un imprevisto, però, li bloccherà.