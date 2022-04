Lo sceneggiato Una vita va in onda dal lunedì al sabato alle ore 15:40 e la domenica alle ore 16 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity.

Le anticipazioni iberiche di Acacias 38 evidenziano che Ignacio si allontanerà da calle Acacias dopo uno scontro con lo zio Josè Miguel, mentre Alodia rivelerà a Bellita di aspettare un bimbo proprio dal giovane Quiroga. La domestica, successivamente, riceverà la chiamata del padre che la avvertirà di averle organizzato un matrimonio combinato, così Exposito entrerà nel panico non sapendo come far conciliare il suo stato interessante e le prossime nozze che l'attendono.

Alodia, infine, ingerirà un quantitativo elevato di pillole di sonnifero di Bellita e rischierà di andare incontro alla morte ma, fortunatamente, Ignacio tornerà nel quartiere in tempo per far vomitare e salvare la vita all'inserviente.

Ignacio se ne andrà da calle Acacias dopo uno scontro acceso con lo zio

Le trame spagnole dello sceneggiato ideato da Aurora Guerra anticipano che Alodia, dopo aver perso la verginità con Ignacio, scoprirà di aspettare un bambino proprio da Quiroga junior.

Josè Miguel, invece, verrà a conoscenza che il nipote, grazie anche al supporto dell'amico Florencio, si è impossessato di alcune ossa di defunti da delle fosse comuni al fine di studiarle in nome del progresso scientifico.

Tale scoperta farà infuriare Dominguez, il quale avrà un acceso scontro verbale con Ignacio in merito. Al termine del diverbio, il giovane Quiroga opterà per togliere le tende da calle Acacias e far perdere le sue tracce.

Alodia, nel mentre, avvertirà il bisogno di confessare a qualcuno di essere incinta, quindi rivelerà il tutto a Bellita.

La notizia che la domestica aspetta un bimbo da Ignacio lascerà sgomenti i membri della famiglia Del Campo-Dominguez.

Alodia ingerirà tante pillole di sonnifero di Bellita e rischierà di morire

Gli spoiler iberici di Una vita riportano che Exposito riceverà una chiamata dal padre che l'avvertirà di aver organizzato per lei un matrimonio combinato invitandola, di conseguenza, di partire alla volta del paesello per celebrare le nozze.

L'inserviente non reagirà granché bene alla novità, anzi entrerà in confusione pensando a come potrà mai giustificare la gravidanza ai familiari. La domestica scarterà prontamente anche l'eventualità di appioppare al futuro marito il bimbo che porta in grembo.

Stressata oltremodo, Alodia al termine del turno professionale, ingerirà una quantità eccessiva di pasticche di sonnifero di Bellita.

Dopo essersi addormentata, la domestica inizierà a sentirsi male e rischierà di perdere la vita ma, fortunatamente, Ignacio tornerà ad Acacias in tempo, dopo aver scoperto che diverrà papà a breve, e aiuterà la ragazza a vomitare e, quindi, a riprendersi. A questo punto Quiroga paleserà senza mezzi termini a Exposito di non avere alcuna intenzione di crescere loro figlio, suggerendo all'inserviente di appiopparlo al suo futuro sposo.