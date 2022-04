Finalmente nelle prossime puntate della telenovela spagnola Una vita in onda su Canale 5, verrà alla luce la sconvolgente verità sulla morte di Felicia Pasamar (Susana Soleto). Ad apprendere in che modo è passata a miglior vita l’ex ristoratrice sarà il vedovo Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez): quest’ultimo dopo diverse indagini scoprirà che l’assassina della sua defunta moglie è Soledad Lopez (Silvia Marty), la sua domestica con sui ha intrapreso una relazione amorosa a seguito del terribile lutto che ha colpito la sua famiglia.

Spoiler spagnoli Una vita: Mendez finisce in ospedale, Felipe capisce che Felicia è stata uccisa da Soledad

Le anticipazioni su ciò che succederà nei nuovi episodi italiani dello sceneggiato, dicono che Mendez arriverà alla convinzione che non sia Natalia colei che ha causato il decesso di Felicia, a differenza di Marcos che invece crederà che la sua amata sia stata uccisa dalla sua nemica. A questo punto il commissario Aurelio deciderà di sottoporre a un nuovo interrogatorio il fattorino della farmacia, in cui è stato preparato il composto che ha segnato la morte dell’ex ristoratrice: in tale circostanza Mendez avrà la conferma che la sorella di Quesada non è coinvolta con la morte di Felicia.

Non passerà molto per assistere al pestaggio di Mendez da parte di due malviventi: a seguito dell’aggressione l’uomo verrà ricoverato in ospedale. Felipe dopo essere stato informato dal commissario Belda dell'accaduto, non perderà tempo per far visita al suo amico, e non appena metterà le mani nel quaderno degli appunti dello stesso vedrà che Soledad è l’ultima parola che è riuscito a scrivere: l’avvocato non farà fatica a capire che l’omicida di Felicia in realtà è la domestica di Marcos, però non avrà alcuna prova per dimostrare la sua tesi.

Soledad commissiona l’omicidio di Mendez, Marcos mette alle strette la sua domestica

Per fortuna Mendez aprirà gli occhi, e oltre a confermare la versione di Alvarez Hermoso, dirà direttamente a Marcos che la sua amata è stata uccisa dalla sua cameriera: nonostante rimarrà sconvolto, il padre di Anabel continuerà a puntare il dito contro Natalia.

Intanto Soledad non appena saprà che Mendez è riuscito a sfuggire alla morte, si recherà in carcere e chiederà all’anarchico e suo ex amante Fausto Salazar di far uccidere lo scomodo commissario Aurelio dai suoi scagnozzi.

A questo punto ci sarà un faccia a faccia tra Soledad e Marcos: quest’ultimo metterà alle strette la fanciulla per capire se veramente l’ha ingannato. La domestica non sapendo affatto di essere stata smascherata da Bacigalupe, gli dirà di aver consentito a sua figlia Anabel di incontrare Quesada: il discorso della domestica farà infuriare ulteriormente Marcos.