Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Brave and Beautiful, nelle puntate che andranno in onda questa settimana su Canale 5, da lunedì 11 a venerdì 15 aprile, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Riza andrà da Cesur e si offrirà di lavorare nella tenuta in cambio di ospitalità. Nel mentre arriverà anche Suhan a casa dell'uomo e sarà furiosa con lui per non essersi presentato in tribunale.

Poco dopo, Cesur subirà un attentato e rischierà di morire, ma verrà messo in salvo da Riza. Anche Suhan Korludağ verrà a sapere che un uomo stava per uccidere suo marito e andrà subito da lui a vedere come sta.

Intanto, Suhan riceverà una telefonata misteriosa che la sconvolgerà in quanto una misteriosa persona le dirà di conoscere il nome dell'assassino della mamma di Cesur e che glielo rivelerà in cambio di denaro.

Riza salverà la vita a Cesur

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Riza arriverà a casa di Cesur e farà una proposta a quest'ultimo. In particolare, l'uomo si offrirà di lavorare alla tenuta in cambio di di ospitalità. Nel mentre però giungerà anche Suhan che sarà furiosa con Cesur per non essersi presentato all'udienza in tribunale.

Poco dopo, qualcuno cercherà di uccidere Cesur, ma Riza salverà la vita all'uomo. Proprio per questo motivo, il protagonista si sentirà in debito con Riza.

Intanto, anche Suhan verrà a sapere che avranno cercato di uccidere suo marito e quindi si precipiterà da lui per vedere come sta.

Un interlocutore misterioso informerà Suhan di conoscere il nome dell'assassino della suocera

Nel mentre, Korhan fraintenderà una conversazione tra Sirin e Reyhan. I due staranno semplicemente parlando degli incontri tra Cahide e Bulent, e ipotizzeranno che questi ultimi hanno una relazione segreta.

Successivamente, Suhan riceverà una telefonata che la sconvolgerà totalmente. In particolare, un interlocutore misterioso la informerà di sapere il nome dell'assassino della madre di Cesur. Inoltre, questa persona misteriosa dirà a Suhan che rivelerà il nome dell'assassino della suocera solo in cambio di una somma di denaro.

Cesur è il mittente della lettera inviata a Riza

Poco dopo, verrà fuori che Cesur è il vero mittente della lettera inviata a Riza. Lo scopo di tutto ciò, sarà quello di scoprire se c'è un coinvolgimento dell'uomo nella morte di Fugen. Cesur però sarà poi molto sorpreso quando Riza chiamerà la polizia che andrà nel posto in cui sarebbe dovuto avvenire lo scambio di denaro. Alla fine le forze dell'ordine arresteranno un mendicante. Quest'ultimo andrà in centrale e verrà messo alle strette dalla polizia e alla fine sarà costretto a cedere e dire tutta la verità, cioè che è stato ingaggiato da Tahsin.