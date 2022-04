Importanti rivelazioni si avranno nel corso delle nuove puntate di Una vita, che i telespettatori avranno modo di vedere nel corso delle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler della soap opera, provenienti dalla Spagna, annunciano che Miguel Olmedo (Pablo Carro) scoprirà la vera identità di Daniela Stabile (Carla Campra). Il giovane legale, infatti, capirà che la donna non è una semplice cameriera venuta dall'Italia, ma nasconde un segreto [VIDEO].

Una vita: Daniela sospettata di essere una poliziotta sotto copertura

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate raccontano che le vere intenzioni di Daniela verranno a galla nel corso delle prossime settimane.

Tutto inizierà quando Miguel inizierà a sospettare della buonafede della cameriera quando si ritroverà a spiare una sua conversazione con Roger. In questo modo, il legale arriverà a credere che la Stabile stia sorvegliando ogni mossa accaduta all'interno del Nuovo Secolo XX come sospettato da Sabina. Sospetti, che si tramuteranno presto in certezze quando la moglie di Roberto noterà che alcuni quotidiani nazionali stanno trattando sempre più spesso di una coppia di truffatori, dediti a rapinare banche in ogni parte del mondo. Per questa ragione, Miguel inizierà a domandarsi se Daniela sia in realtà una poliziotta sotto copertura come sospettato da Sabina.

La cameriera si è avvicinata a Miguel per spiare le mosse dei suoi nonni

Nelle prossime puntate di Una vita, Miguel deciderà di tendere una trappola a Daniela per smascherarla una volta per tutte. Per fare ciò, il legale farà in modo che la cameriera scenda all'interno della cantina del Nuovo Secolo XX apparentemente deserta.

Ed ecco arrivare il colpo di scena: l'Olmedo jr sorprenderà la Stabile mentre sta cercando il tunnel, costruito dai suoi nonni per svaligiare la banca di Spagna. L'italiana, a questo punto, non avrà altra scelta che confessare al ragazzo di essersi avvicinata a lui per spiare le mosse di Sabina e Roberto, ma di non avergli mai mentito riguardo i sentimenti che prova per lui.

Alla fine, i due personaggi saranno travolti dalla passione dopo essersi scambiati dei baci ardenti.

Daniela sta indagando su un furto in una banca elvetica

Successivamente, Daniela prometterà a Miguel di essere sincera con lui. Inoltre, gli farà sapere che è entrata nella polizia italiana per fare delle indagini su un furto avvenuto in una banca elvetica alcuni anni prima. In questo modo, l'Olmedo jr capirà che la sopracitata rapina di cui parla la cameriera era quello in cui erano stati arrestati i suoi genitori, creduti morti finché i suoi nonni non gli avevano raccontato la verità.