Diverse uscite di scena saranno al centro delle nuove puntate di Una vita, in programma a breve su Canale 5. Le trame della soap opera provenienti dalla Spagna annunciano che Miguel Olmedo insieme a Roberto e Sabina saranno costretti a fuggire da Acacias 38 dopo essere stati messi in allarme da Daniela Stabile.

Una vita: Daniela è una poliziotta sotto copertura

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve in televisione annunciano l'uscita di scena di una famiglia protagonista della soap opera.

Tutto inizierà quando Miguel scoprirà che Daniela è in realtà una poliziotta sotto copertura dopo una soffiata di Sabina.

Tuttavia il giovane avvocato non riuscirà a reprimere l'amore che nutre nei confronti della cameriera, finendo per passare con lei un momento di passione.

In seguito Stabile confiderà a Olmedo jr di essere diventata una poliziotta per acciuffare i colpevoli di un furto avvenuto in una banca svizzera, dove era stato ferito gravemente suo padre. Miguel, a questo punto, capirà che il crimine era stato commesso dai suoi genitori, già in carcere e non dai nonni. Sarà in questo frangente che il giovane preciserà di aver sempre pensato che sua madre e suo padre fossero in realtà deceduti prima della rivelazione di Roberto.

La cameriera decide di lasciare il "Nuovo Secolo XX"

Nelle puntate iberiche di Una vita, Daniela presenterà le dimissioni a Sabina e Roberto, spiegando di doversene andare per colpa di un grave imprevisto.

La cameriera prima di lasciare il "Nuovo Secolo XX", lascerà una lettera a Miguel dove gli ribadirà di essere realmente innamorata di lui. Poi lo informerà che tra due giorni la polizia farà una perquisizione al ristorante per provare la colpevolezza di Sabina e Roberto nella costruzione di un tunnel per derubare la banca di Acacias.

Per questo motivo, Miguel inviterà i coniugi Olmedo a fuggire dal quartiere prima di finire nei guai. Ma prima il giovane avvocato deciderà di privare Marcos di un' importante rendita per punirlo di aver mandato Anabel in un convento.

Miguel si reca in Svizzera, Sabina e Roberto fuggano in Turchia

Miguel metterà in azione il piano, attirando Marcos fuori di casa con la scusa di un malore di Anabel in convento.

Il giovane legale approfitterà di questo momento per introdursi nel salotto e tentare di aprire la casCaratterisaforte per rubare il denaro, riposto al suo interno.

Poi ci sarà un colpo di scena: Olmedo jr scoprirà che Bacigalupe ha cambiato la combinazione dopo aver scoperto di essere stato ingannato da lui. L'ex suocero, a questo punto, punterà una pistola contro il giovane, sorprendendolo alle spalle. La situazione sarà risolta dall'arrivo provvidenziale di Roberto, che entrerà in possesso del bottino dopo aver spaccato un vaso in testa a Roberto. Alla fine, quest'ultimo e Sabina partiranno per la Turchia mentre Miguel si recherà in Svizzera per conoscere i suoi genitori e riallacciare la sua frequentazione con Daniela.