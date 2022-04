Alessandra Chiarello, ex dama di Uomini e Donne, in un’intervista ha spiegato perché è finita con Giancarlo Cellucci. Nel dettaglio, la donna ha rivelato di avere idealizzato un uomo che lontano dai riflettori non esisteva. Per questo motivo Alessandra si sente in colpa.

Lo sfogo dell’ex dama

Alessandra e Giancarlo si sono conosciuti a Uomini e Donne, ma lontano dai riflettori la relazione è durata solamente pochi mesi. L’ex dama del dating show di Maria De Filippi ha ammesso che il giorno in cui è uscita dal programma, era la donna più felice del mondo.

Guadando indietro, Alessandra ha compreso di aver vissuto appieno la conoscenza con il cavaliere solamente sotto i riflettori. Uscita dal programma ha trovato davanti a sé un uomo completamente diverso. A tal proposito l’ex dama ha raccontato un aneddoto su Cellucci. Una volta la coppia è andata a cena con Sabina e Claudio - ex protagonisti di Uomini e donne - durante la cena Giancarlo disse che gli interessava una ragazza che corteggiava Armando: “Mi ha trattata malissimo”. La diretta interessata ha confidato di essere tornata a Roma sconvolta per quello che era accaduto con il compagno, tanto che la coppia ha avuto una discussione piuttosto animata per telefono.

I motivi della rottura

Nel corso dell’intervista Alessandra Chiarello ha spiegato che dopo quella discussione, tra i due c’è stato un primo stop alla conoscenza.

L’ex dama ha sostenuto che Giancarlo non voleva né vederla né sentirla: in quel momento la diretta interessata ha compreso che Cellucci inventava mille scuse per non farle conoscere la figlia dal vivo. Ma non solo, l'uomo inventava anche delle scuse per non uscire con Alessandra. Stando alla versione dell’ex dama, l’ex fidanzato cercava semplicemente un motivo per incolparla di essere una “donna pesante”.

Chiarello ha confidato di avere sofferto moltissimo per questa situazione.

‘La mia famiglia mi ha giudicato’

Prima di concludere l’intervista Alessandro Chiarello ha spiegato che l’ultima volta che ha visto Giancarlo Cellucci è stato alla festa di sua nipote. In quell’occasione l’ex cavaliere aveva fatto il “simpatico” con tutti i famiglia, tanto che i parenti dell’ex dama di Uomini e Donne hanno criticato l’atteggiamento della donna: “Mi hanno giudicato dicendomi che era colpa mia se ci siamo lasciati”.

L’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha rivelato che le cose non sono andate affatto così, ai suoi familiari ha sempre detto che andava tutto bene per non farli preoccupare.

Alessandra ha concluso spiegando che la relazione con Giancarlo è terminata telefonicamente. Oggi, l’ex dama ha confidato di non essere alla ricerca dell’amore.