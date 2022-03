Ida e Alessandro continuano a essere al centro dell'attenzione a Uomini e donne. I due protagonisti del trono over, anche nella puntata trasmessa oggi 17 marzo, hanno tenuto banco con le loro tormentate vicende sentimentali.

I due, nella puntata precedente, erano stati protagonisti di uno scontro acceso e infuocato in studio, al punto che la dama aveva ammesso di aver dei forti dubbi e di non essere sicura di questo amore.

Questo pomeriggio, però, c'è stato il colpo di scena e i due si sono lasciati andare alla passione travolgente nel dietro le quinte dello show.

Ida e Alessandro al centro della scena a U&D

Nel dettaglio durante la nuova puntata di Uomini e donne, trasmessa questo pomeriggio in tv, Ida Platano si è ritrovata di nuovo al centro dell'attenzione per il suo rapporto turbolento con Alessandro.

La dama è uscita dallo studio in quanto stufa per gli attacchi di Tina e anche per questa situazione con Alessandro che sembrava non promettere nulla di buono.

"Se Tina dice qualcosa su di me, non dici niente" ha sbottato la dama, che non ha gradito il fatto che Alessandro non sia intervenuto in sua difesa nel momento in cui Tina Cipollari l'ha duramente attaccata e criticata in studio, tanto da definirla una "donna che vale poco".

Ida cede alla passione con Alessandro a Uomini e donne (Video)

"Una compagna la voglio al mio fianco, non la voglio contro" ha aggiunto Alessandro, confermando così di non aver gradito neppure lui l'atteggiamento di Ida, che sembrava quasi andargli contro in studio.

"Voglio una donna che mi sta a fianco in generale e nella vita" ha proseguito ancora Alessandro, che non ha risparmiato così una frecciatina nei confronti della dama.

I colpi di scena non sono finiti qui, perché proprio nel bel mezzo di questa discussione avvenuta dietro le quinte di Uomini e donne, ecco che Alessandro ha preso in mano le redini della situazione.

Il cavaliere, senza troppi giri di parole, ha "afferrato" la dama e le ha dato un bacio super appassionante che non è passato inosservato in studio.

Maria De Filippi 'censura' la scena tra Ida e Alessandro a U&D

I due, infatti, si sono lasciati trasportare dalla passione e la stessa Ida ha ceduto alle lusinghe del cavaliere. Un bacio che è proseguito per un bel po' di secondi e che è diventato sempre più intenso, al punto che Maria De Filippi ha scelto di censurare la scena in tv.

"Ok, direi di togliere il collegamento" ha esclamato la padrona di casa di Uomini e donne, che ha chiesto così alla regia di censurare la scena.

"Non si sa mai, nel caso vadano oltre" ha aggiunto Tina Cipollari, che si è resa conto del fatto che i due si stessero spingendo oltre dietro le quinte.