Martedì 29 marzo, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne. Durante la messa in onda del dating show, Luca Salatino ha ammesso di essere rimasto deluso da Lilli. A detta del tronista, la corteggiatrice sarebbe solamente alla ricerca della visibilità. Il giovane ha puntato il dito contro la ragazza solo per avere trovato una sua foto in un'agenzia per attrici.

Lo sfogo del tronista

Luca Salatino ha ricevuto una segnalazione su Lilli. Il tronista romano ha chiesto alla redazione di mandare in onda una foto trovata sul web.

Cos'è accaduto di tanto grave? Il protagonista di Uomini e Donne è venuto a conoscenza che la sua corteggiatrice è iscritta ad un'agenzia. A detta del tronista romano, Lilli sarebbe solamente alla ricerca della visibilità: "Ho visto che sei iscritta ad un'agenzia per attrici". Secondo il punto di vista di Salatino, non ci sarebbe nulla di male a voler intraprendere quel tipo di mestiere.

Tuttavia, Luca avrebbe preferito più chiarezza da parte di Lilli.

La reazione della corteggiatrice

Lilli si è subito difesa dalle accuse del tronista. La diretta interessata ha precisato di non voler fare l'attrice in futuro. Come spiegato dalla corteggiatrice, l'iscrizione è di moltissimo tempo fa ed era stata fatta dalla mamma per farle intraprendere la carriera di modella: "Mia madre ha speso molti soldi, ma erano truffatori quelli dell'agenzia".

La giovane ha confidato di non essere mai stata chiamata e di non avere mai rinnovato l'iscrizione.

Lilli ha spiegato a Luca Salatino che era stata iscritta a quell'agenzia sette o otto anni fa. Inoltre, la giovane ha ammesso di avere fatto solo una comparsa in un film. Infine, Lilli ha ribadito che non vuole intraprendere una carriera sul set: "Per fare l'attrice bisogna studiare tanto, non è la mia idea".

Maria De Filippi interviene

Nel vedere Lilli in difficoltà, è intervenuta Maria De Filippi. La conduttrice di Uomini e Donne ha spiegato al tronista che non c'è nulla di male nel voler fare l'attrice. A tal proposito la presentatrice ha anche fatto notare a Luca Salatino che fare la comparsa in un film è fonte di guadagno. Dunque, anche volendo Lilli non avrebbe mancato di rispetto a nessuno.

Dopo la lancia spezzata a suo favore, la corteggiatrice ha ammesso di essere rimasta delusa dal tronista. Il motivo? Lilli si aspettava di essere portata in esterna, ma la cosa non è accaduta.

Nel frattempo, Luca è apparso infastidito anche dall'atteggiamento di Soraia. Il tronista romano in esterna ha cercato di baciare la ragazza, ma quest'ultima si è rifiutata. In puntata, Soraia ha rivelato che non si sentiva di lasciarsi andare per via dei gesti fatti da Luca verso Lilli.