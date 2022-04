L'appuntamento con Uomini e donne prosegue per tutto il mese di aprile nel daytime di Canale 5 e le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che ci sarà ancora spazio per le novità legate alla coppia composta da Ida e Riccardo.

I due saranno protagonisti di un nuovo riavvicinamento che non passerà inosservato e che scatenerà la rabbia di Tina Cipollari, pronta ad attaccare i due ex fidanzati.

Occhi puntati anche sulle vicende del tronista Luca Salatino, che comincerà ad avere dei dubbi sul conto della corteggiatrice Lilli.

Riccardo si riavvicina all'ex Ida: anticipazioni Uomini e donne aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che sono state già registrate e che andranno in onda durante il mese di aprile in tv, rivelano che Riccardo e Ida saranno al centro di un nuovo ballo che li vedrà protagonisti in studio.

Sebbene il cavaliere avesse precisato di voler voltare pagina e di essere interessato a conoscere nuove dame, alla fine non ha disdegnato un nuovo incontro con la dama che in passato ha fatto parte della sua vita.

I due, infatti, hanno avuto modo di parlare al termine di una registrazione di Uomini e donne e si sono confrontati dopo un lungo periodo di silenzio, in cui avevano scelto di prendere due strade completamente differenti.

Sta di fatto che tra Riccardo e Ida c'è stato un nuovo riavvicinamento che ha portato a delle conseguenze che non sono passate inosservate in studio.

Tina sbotta contro Ida e Riccardo, lui chiude con Gloria

Gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne del mese di aprile, infatti, rivelano che per prima cosa Tina Cipollari non si è fatta problemi a sbottare contro la coppia del trono over, puntando il dito e attaccando Ida e Riccardo per questo nuovo riavvicinamento.

Come se non bastasse, poi, Riccardo Guarnieri ha ammesso di voler chiudere la conoscenza con la dama Gloria, che aveva cominciato a frequentare in queste prime settimane post ritorno in trasmissione.

Il cavaliere del trono over, quindi, si è gettato subito alle spalle questa nuova frequentazione, complice anche il riavvicinamento con la sua ex Ida.

Gloria, però, non ha nascosto di essere interessata per davvero a Riccardo, motivo per il quale potrebbe non arrendersi e cercare ancora di conquistarlo.

Luca dubita di Lilli, torna Tinì: anticipazioni Uomini e donne aprile

Occhi puntati anche su Luca Salatino: le anticipazioni di Uomini e donne del mese di aprile, rivelano che il tronista ha cominciato ad avere dei dubbi su Lilli.

Il motivo? Si è chiesto come mai la ragazza non avesse avuto delle reazioni quando c'è stato il bacio con Aurora, che al contrario ha mandato in tilt Soraia. Possibile che Lilli non sia più interessata a Luca come in un primo momento? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni del trono over.

E poi ancora, nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne di aprile, ci sarà spazio anche per il rientro in studio di Tinì Cansino, l'opinionista del programma assente da un bel po' di tempo alle registrazioni.