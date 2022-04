Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni delle nuove puntate che presto andranno in onda su Canale 5, rivelano che non mancheranno i colpi di scena.

Occhi puntati in primis sul ritorno in studio del cavaliere Riccardo Guarnieri, che sarà il vero protagonista di questo finale di stagione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

Intanto, dalle anticipazioni delle ultime registrazioni, emerge che Gemma Galgani continuerà ad avere sempre meno spazio, al punto da "sparire".

Anticipazioni nuove puntate Uomini e donne: Riccardo ritorna in trasmissione

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che l'attenzione sarà incentrata sul ritorno in studio di Riccardo Guarnieri.

Il celebre cavaliere del trono over, dopo un periodo di assenza, ha scelto di rimettere piede all'interno dello studio della trasmissione di Maria De Filippi, pronto a riprendere in mano le redini del suo percorso.

Una presenza che non passerà inosservata, soprattutto per la sua ex Ida Platano che, nel rivederlo in studio, non potrà nascondere la sua commozione.

Ovviamente, i numerosi fan di Uomini e donne sperano in un ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo, ma sarà davvero così?

Riccardo torna a U&D ma non per la sua ex Ida Platano

Le anticipazioni del programma Mediaset rivelano che, alla fine, Riccardo dimostrerà di non essere ritornato in studio per riappacificarsi con la sua ex Ida Platano.

Nel corso dell'ultima registrazione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, Riccardo è stato protagonista di un incontro con una nuova dama, che ha deciso di conoscere meglio, per arrivare a capire se fossero davvero fatti l'uno per l'altro e quindi per poter stare insieme.

Insomma niente da fare per Ida Platano che, proprio nelle scorse settimane, parlando della sua relazione con Riccardo, non aveva nascosto di aver sofferto molto.

Maria De Filippi aveva anche svelato che, dopo la fine di quella relazione, Ida aveva iniziato un percorso con uno psicologo, durato un anno.

Gemma 'sparisce' dal programma: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione in studio e se Ida Platano "ricadrà" di nuovo tra le braccia del suo ex Riccardo, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Gemma Galgani continuerà ad avere poco spazio.

Le vicende della dama torinese non saranno al centro dell'attenzione e delle dinamiche del programma di Maria De Filippi, così come fino a qualche mese fa.

Anche nel corso dell'ultima registrazione, Gemma è praticamente "sparita" dal racconto e non si è parlato minimamente di lei e delle sue vicende.

Insomma, la dama torinese che fino a poco tempo fa era una delle protagoniste indiscusse della trasmissione Mediaset, sembra aver perso terreno e spazio.