Sorpresa a, Uomini e donne. Nelle prossime puntate del dating show di Maria De Filippi Riccardo Guarnieri tornerà in studio per cercare l'amore. La sua ex Ida Platano si commuoverà nel rivederlo. Pare che Guarnieri si metterà subito in gioco conoscendo una delle dame del parterre. Anche Gemma Galgani metterà da parte la delusione per Franco e conoscerà un nuovo cavaliere.

Sorpresa a Uomini e donne: torna Riccardo Guarnieri, Ida si commuove

Grande sorpresa per i telespettatori di Uomini e donne. Stando alle anticipazioni riguardanti le registrazioni di inizio aprile, uno dei cavalieri più amati di questo ultimi anni farà il suo ritorno in studio.

Si tratta di Riccardo Guarnieri, l'ex di Ida Platano. Il cavaliere tarantino quindi, si ritroverà faccia a faccia proprio con la ex fidanzata dopo la rottura avvenuta due anni fa. Come reagirà Ida nel rivederlo? In attesa della messa in onda della puntata incriminata, gli spoiler parlano di una Ida commossa. D'altronde la dama bresciana ha sempre dichiarato che Guarnieri è stato il suo grande amore. I due balleranno pure insieme. Per i nostalgici di questa coppia, va detto che Riccardo non pare essere tornato per riconquistare Ida.

Riccardo Guarnieri inizia una conoscenza nelle nuove puntate di U&D

Nelle nuove puntate di Uomini e donne infatti, Riccardo inizierà subito una conoscenza con una delle dame del parterre.

Non è trapelato il nome della dama in questione, pertanto bisognerà attendere la messa in onda della puntata su Canale 5. Un altro ex di Ida Platano, ovvero Alessandro Vicinanza, accetterà invece di uscire con una dama giunta appositamente per lui. Sembra però che le cose tra loro non andranno bene. Bruno e Vincenza invece, discuteranno in centro studio ed alla fine decideranno che rimarranno solo buoni amici.

A Uomini e donne non mancheranno i litigi tra Tina Cipollari e Pinuccia. Ormai sembra essere diventato un classico, visto che l'opinionista sembrerà ormai aver preso di mira la dama di Vigevano.

Anticipazioni Uomini e donne: Gemma ha un nuovo corteggiatore

Dando uno sguardo alle anticipazioni su ciò che andrà in onda nei prossimi giorni su Canale 5, oltre al ritorno di Riccardo Guarnieri, il pubblico vedrà Gemma Galgani rimettersi in gioco con un nuovo corteggiatore.

La dama storica di Uomini e donne, archivierà quindi la delusione per Franco in un batter d'occhio, accettando di conoscere un nuovo cavaliere. Per quanto riguarda il Trono Classico del programma, Luca Salatino porterà in esterna ancora la nuova corteggiatrice, giunta per lui nelle scorse puntate e che lo avrà colpito molto dal punto di vista estetico. Prime esterne anche per la nuova tronista Veronica. Per ulteriori dettagli bisognerà sintonizzarsi su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dal e 14:45.