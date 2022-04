Armando Incarnato continua a essere uno dei personaggi di Uomini e donne maggiormente criticato e bersagliato. Costantemente al centro dell'attenzione per le sue vicende sentimentali e per i suoi modi di fare un po' troppo sopra le righe, in queste ore a puntare il dito contro il cavaliere napoletano, ci ha pensato una sua ex conoscenza.

Trattasi della dama Alessandra Di Giammarco che, in seguito alla fine della loro frequentazione, non si è fatta problemi a smascherare Armando, raccontando alcuni episodi accaduti durante i momenti vissuti insieme, lontani dalle telecamere.

Armando Incarnato di Uomini e donne viene smascherato da Alessandra

Nel dettaglio, durante la sua partecipazione a Uomini e donne, Alessandra è stata protagonista di un flirt con Diego Tavani. Le cose tra i due, però, non sono andate nel verso giusto dato che dopo qualche settimana si sono detti addio, ma la dama non aveva mai nascosto di essersi infatuata per davvero di Diego.

Sta di fatto che, in seguito alla fine di questa frequentazione, Armando Incarnato ha subito colto la palla al balzo per farsi avanti con la dama Alessandra e le ha proposto di uscire insieme.

In un primo momento, Alessandra ha accettato di frequentarsi con Armando e quindi lasciarsi alle spalle la fine della frequentazione con Diego, salvo poi tornare di nuovo sui suoi passi, avendo capito di non essersi dimenticata del tutto di Tavani.

'Un nullafacente', sbotta la dama Alessandra contro Armando

"Armando ci è rimasto malissimo, ma a me non piace perché è un nullafacente. Alla fine ci sono uscita, ma non ci ho trovato nulla", ha svelato l'ex dama di Uomini e donne in una recente intervista, parlando proprio del periodo in cui si è frequentata con Armando Incarnato fuori dagli studi televisivi di Maria De Filippi.

Alessandra ha poi raccontato cosa è successo durante le esterne fatte insieme, in cui non erano ripresi dalle telecamere ed ha ammesso di aver fatto i conti con un Armando decisamente differente rispetto a quello che appare in studio. "Mi ha portato a cena nel suo hotel, l'ho trovato molto arrogante, ma alla fine l'ho baciato", ha affermato l'ex protagonista del parterre di Uomini e donne over.

La verità di Alessandra su Armando dopo la conoscenza a Uomini e donne

Alessandra, inoltre, ha voluto smentire le parole di Armando che, in trasmissione, aveva lasciato intende che la dama volesse andare a letto con lui.

"Lo avevo baciato solo per concludere la serata", ha precisato la dama. Tuttavia, Alessandra si dice convinta del fatto che Armando potrebbe averla messa in cattiva luce con la redazione del programma di Maria De Filippi, tanto che in seguito a questo addio non sarebbe stata più ricontattata per partecipare al trono over.