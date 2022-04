Nello studio di Uomini e donne si riaccende la disputa tra Ida Platano e Armando Incarnato, sul conto di Riccardo Guarnieri.

Dopo il ritorno in trasmissione dell'ex fidanzato di Ida, ecco che il cavaliere napoletano non ha perso occasione per stuzzicare Ida e cercare di capire se tra i due fosse ancora amore oppure no.

Immediata la reazione della dama amica di Gemma, la quale non è rimasta in silenzio ed ha messo a tacere Armando, facendo chiarezza su quanto prova nei confronti del suo ex storico, Riccardo Guarnieri.

Armando incalza Ida su Riccardo Guarnieri: nervi tesi a Uomini e donne

Nel dettaglio, il ritorno in studio di Riccardo è stato uno dei più chiacchierati e discussi di queste ultime puntate della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

In un primo momento Riccardo ha ammesso di voler voltare pagina e di aver messo da parte il sentimento che lo legava a Ida.

Poi però, nel corso delle puntate di messa in onda di Uomini e donne, i due sono apparsi particolarmente complici, al punto da concedersi un bel po' di balli in studio, che non sono passati inosservati e che hanno fatto ipotizzare un nuovo ritorno di fiamma.

La verità di Ida Platano sul suo ex Riccardo

Ma qual è la verità dei fatti? Tra Ida e Riccardo è ancora amore oppure no?

Durante l'ultima puntata di Uomini e donne, trasmessa il 19 aprile su Canale 5, Armando Incarnato ha provato a capirci qualcosa in più e lo ha fatto stuzzicando la dama, con la quale in passato ha avuto un flirt.

Armando ha provato a mettere alle strette Ida per capire se tra lei e Riccardo potesse esserci ancora qualcosa, ma la reazione della dama non si è fatta attendere ed ha letteralmente zittito il cavaliere partenopeo.

"Quello che c'era tra me e lui è stato immenso. Ritrovarsi l'uno di fronte all'altro fa strano, è una cosa diversa" ha ammesso Ida Platano parlando del ritorno in studio di Riccardo Guarnieri, che sta animando la scena a Uomini e donne.

'Non sono innamorata di Riccardo', sentenzia Ida a Uomini e donne

"Se tu mi dici che ci sono dei ricordi bellissimi, che si riaprono e mi ritornano in mente, ti dico sì: mi ritornano tutti in mente quando lo rivedo, quando parliamo" ha proseguito ancora la dama amica di Gemma Galgani, confermando di fatto di stare bene in compagnia del suo ex.

Tuttavia, quando Armando ha incalzato ulteriormente Ida ed ha chiesto esplicitamente se fosse ancora innamorata del suo ex fidanzato, la dama ha preferito fare chiarezza definitivamente.

"Se tu mi dici oggi 'sei innamorata di Riccardo', io ti so rispondere subito. Ti dico no, ma nella vita mai direi mai" ha sentenziato Ida Platano nello studio della trasmissione di Maria De Filippi.