Pinuccia continua ad essere la super-star delle puntate di Uomini e donne, la fortunata trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, che tutti i giorni appassiona una media di circa tre milioni di spettatori.

Da un po' di tempo, Pinuccia ha debuttato nel programma catalizzando fin dal primo momento l'attenzione del pubblico.

La sua presenza non è passata inosservata anche per le premure da parte di Maria De Filippi che più volte l'ha difesa dagli attacchi di Tina Cipollari. E, secondo i bene informati, la conduttrice rivedrebbe in Pinuccia la sua amata mamma.

Pinuccia al centro della scena a Uomini e donne

Nel dettaglio, fin dal primo momento in cui ha messo piede in studio a Uomini e donne, Pinuccia si è subito presa la scena, al punto da oscurare la storica protagonista, Gemma Galgani.

Tina sembra aver trovato una nuova "nemica" con la quale scontrarsi in trasmissione: l'opinionista, infatti, è sempre stata molto critica e polemica nei confronti di Pinuccia, al punto da non fargliela passare liscia e criticandola per il suo modo di fare e le sue scelte in trasmissione.

Tuttavia, in soccorso di Pinuccia è sempre arrivata Maria De Filippi, che si è schierata dalla sua parte ed ha sempre spezzato una lancia in difesa della dama del trono over.

Retroscena su Pinuccia, la dama di Uomini e donne over

La conduttrice di Uomini e donne, in diverse occasione, ha chiesto a Tina di smetterla per evitare che Pinuccia potesse scoppiare in lacrime.

Insomma un senso di protezione molto forte quello che la conduttrice sembra provare nei confronti della dama del trono over e, stando ai retroscena riportati sulle pagine del settimanale diretto da Riccardo Signoretti, ci sarebbe un motivo ben preciso.

Alcuni addetti ai lavori, che conoscono bene le dinamiche del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, hanno fatto sapere che il motivo di questo affetto smisurato della conduttrice verso Pinuccia, celerebbe un "segreto".

'Maria De Filippi rivede in Pinuccia la sua mamma', il retroscena su U&D

"Tutti in studio hanno l'impressione che Maria riveda in Pinuccia la sua amata mamma, che ha perso sei anni fa all'età di 88 anni", fa sapere questa persona che ruota negli ambienti della storica trasmissione di Canale 5.

"Spinta dal suo ricordo, appare sempre ben disposta verso di lei, anche se a volte la signora di Vigevano non è facile da sopportare", scrive ancora la fonte che è stata interpellata dal settimane di Signoretti.

Insomma il motivo di questo affetto smisurato di Maria verso Pinuccia, sarebbe legato al fatto che la conduttrice vedrebbe in lei la sua dolce mamma, per la quale ha tanto sofferto dopo la sua dipartita.