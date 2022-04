Nel corso della puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 7 aprile, Tina Cipollari ha fatto un'affermazione che ha spiazzato il pubblico in studio e quello a casa. Nell'elencare i protagonisti che terrebbe nel cast, se fosse lei a fare le selezioni, l'opinionista ha messo al primo posto Gemma dicendo che vorrebbe darle una mano a trovare la persona giusta. L'antipatia della vamp, infatti, attualmente è tutta per Pinuccia Della Giovanna, la dama che non perde occasione di attaccare davanti alle telecamere per qualsiasi cosa faccia o dica.

Pace inattesa tra le due 'rivali' di Uomini e Donne

All'inizio della puntata di Uomini e Donne che è stata trasmessa su Canale 5 giovedì 7 aprile, Tina ha fatto uno dei suoi soliti "show". Nell'attaccare una Pinuccia in lacrime, l'opinionista ha chiesto a Maria De Filippi di poter diventare la responsabile di casting di dame e cavalieri del Trono Over.

"D'ora in poi ci penso io. Decido chi resta e chi va via", ha detto Cipollari tra il serio e il faceto.

La conduttrice del dating-show ha chiesto alla romana chi salverebbe degli attuali protagonisti del cast e lei ha fatto un nome che nessuno si aspettava.

"Terrei Gemma", ha risposto la bionda vamp senza pensarci troppo e lasciando tutto il pubblico sbalordito.

Quando la padrona di casa le ha domandato il motivo di questa inaspettata scelta, Tina ha aggiunto: "Voglio aiutarla a trovare un amore".

Tensione tra dame e cavalieri di Uomini e Donne

Gemma è apparsa stupita piacevolmente dalle belle parole che le ha riservato Tina e, anche se non ha replicato col microfono acceso, ha manifestato gioia con sorrisi e sguardi di complicità rivolti all'opinionista.

Maria De Filippi, però, non ha potuto far altro che sottolineare che la tregua tra Cipollari e Galgani è una conseguenza della "guerra" che la vamp ha iniziato qualche settimana fa contro Pinuccia.

Anche i telespettatori di Uomini e Donne si sono accorti che la collega di Gianni Sperti ha cambiato "vittima" e, dopo aver attaccato per anni la 72enne di Torino, ha spostato le sue dure critiche sulla signora di Vigevano che sin dall'inizio non le sta affatto simpatica.

Anche nel corso della puntata che è andata in onda il 7 aprile, Tina non ha perso l'occasione per punzecchiare la dama con battute pungenti, le stesse che hanno portato quest'ultima a commuoversi varie volte soprattutto ricordando il suo passato felice.

Torna il sereno tra le 'regine' di Uomini e Donne

Visto che Tina è troppo impegnata a litigare con Pinuccia, Gemma ha deciso di attirare l'attenzione della presentatrice di Uomini e Donne andando a parlare con Franco durante un ballo.

Maria De Filippi ha chiesto a Galgani cosa avesse detto al suo "ex", e da quella domanda è nato un acceso botta e risposta tra i due sulle motivazioni che hanno portato lui a chiudere la loro breve ma intensa frequentazione.

La padrona di casa del dating-show, però, si è subito accorta che il romano non era affatto interessato a spiegare perché ha interrotto la conoscenza con la dama del Trono Over, e ha cercato di farlo notare anche alla diretta interessata.

"Stiamo parlando da dieci minuti di una cosa che a lui non interessa. A Franco non importa nulla di te Gemma, devi capirlo", ha ripetuto la conduttrice più volte.

Gianni Sperti ha attaccato l'uomo per la poca galanteria che ha avuto quando non ha raggiunto la 72enne in stazione qualche settimana fa, lasciandola sola in un paese che non conosceva.

"Ma se fosse successo a parti invertite, avreste detto la stessa cosa?", ha ribattuto il cavaliere con tono provocatorio e indispettito.