La puntata di Uomini e Donne che è andata in onda il 6 aprile, era attesissima: gli affezionati spettatori, infatti, non vedevano l'ora di assistere al ritorno di Riccardo in studio e alla reazione di Ida. A seguire la "reunion" tra gli storici ex del Trono Over, sono stati quasi 3 milioni di fan, per uno share che ha sfiorato il 26%. La dama Platano, dunque, diventa sempre più protagonista e scalza l'amica Gemma Galgani dal ruolo di "regina" della trasmissione di Canale 5.

I numeri dell'ultima puntata di Uomini e Donne

Che il ritorno di Riccardo a Uomini e Donne avrebbe giovato agli ascolti, se lo aspettavano in molti.

La puntata quasi interamente dedicata al rientro del pugliese nel cast dopo un anno d'assenza, è stata seguita da quasi 3 milioni di spettatori: il dating-show, infatti, mercoledì 6 aprile ha fatto registrare il 25,9%.

Un vero e proprio record quello che il programma di Maria De Filippi ha ottenuto nelle scorse ore dopo un periodo un po' fiacco dal punto di vista dei numeri.

La redazione ha pensato bene di richiamare Guarnieri sia per ravvivare le dinamiche un po' ferme del Trono Over che per risollevare gli ascolti che ultimamente sono stati abbastanza al di sotto della media.

Il fatto che il cavaliere abbia ritrovato la ex Ida davanti alle telecamere, poi, non ha fatto altro che alimentare la curiosità del pubblico sui risvolti che avrà questo già chiacchieratissimo rapporto nelle prossime settimane.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

La stagione 2021/2022 di Uomini e donne si concluderà attorno alla fine di maggio, quindi Riccardo e Ida avranno tutto il tempo per intrattenere il pubblico con i loro battibecchi, i balli a centro studio e gli "ammiccamenti" a distanza.

La sensazione che hanno avuto molti fan del dating-show l'altro giorno, è che la bella Platano sia ancora innamorata di Guarnieri e che lui, consapevole di questo, ci giochi per garantirsi le telecamere puntate addosso durante le registrazioni.

Il tanto atteso ritorno di fiamma, però, non è ancora avvenuto. Le anticipazioni della seconda puntata alla quale il pugliese ha partecipato dopo il suo rientro ufficiale nel cast, fanno sapere che ha deciso di uscire con una dama del parterre che non è la sua ex fidanzata.

Tra Riccardo e una signora della quale non è ancora trapelata l'identità, c'è stato un feeling immediato e lui si è detto piacevolmente colpito e pronto a rivederla quella sera stessa.

La 'scomparsa' di Gemma dalle dinamiche di Uomini e Donne

Il ritorno di Riccardo, non fa altro che tenere alta l'attenzione del pubblico su quella che sembra essere diventata la nuova protagonista indiscussa di Uomini e Donne, Ida Platano.

Sono settimane, infatti, che Gemma veste i panni di "comparsa" del dating-show, relegata in un angolo del parterre e quasi mai tirata in ballo né da Maria De Filippi né dalla sua "antagonista" numero uno Tina Cipollari (ormai più concentrata ad attaccare Pinuccia che la sua storica rivale).

Vista la sparizione di Galgani dalle dinamiche principali del format di Canale 5, i giornalisti sono portati a credere ad un rumor che da un po' circola sul web. Si vocifera, infatti, che la 72enne potrebbe presto dire addio alla trasmissione per lasciare il posto alla sua più cara amica: gli addetti ai lavori non avrebbero più nulla da chiedere alla torinese dopo oltre 12 anni vissuti da "regina" del Trono Over.

A giocare a sfavore di Gemma, ci sono le frequentazioni che vive nell'ultimo periodo: dopo poche uscite, infatti, tutti i cavalieri interrompono la conoscenza, lasciando la dama in lacrime a leccarsi le ferite dopo l'ennesima delusione d'amore.